Sanremo 2022, conferenza stampa 1 febbraio in diretta

Sanremo 2022 inizia stasera, in diretta, dalle 20,30, su Rai 1. Saranno 12 i cantanti che si esibiranno nel corso della prima serata del Festival, nell’ordine che -probabilmente- verrà reso noto durante la conferenza stampa di questa mattina. E noi di Soundsblog la seguiremo in diretta insieme a voi. Ospiti della conferenza stampa saranno Stefano Coletta – Direttore Rai1, Alberto Biancheri – Sindaco di Sanremo, Adriano Battistotti – Presidente Casinò di Sanremo, Claudio Fasulo – Vicedirettore Rai1 e Amadeus – Direttore Artistico Festival Sanremo.

Ieri, 31 gennaio, tra gli argomenti trattati, Amadeus ha parlato degli ospiti stranieri, ancora assenti per questioni legate al Covid:

Purtroppo il Covid ha messo in difficoltà tutti noi per averli. Mi dispiace perché ci sono state trattative e la volontà ma poi c’è la paura di muoversi, qualora non ci fossero è colpa della pandemia