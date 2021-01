La prossima sarà l’ottava volta di Arisa al Festival di Sanremo. Sul suo curriculum ci sono sei partecipazioni in gara (nel 2009 – prima nelle Nuove Proposte -, nel 2010, 2012, 2014 – prima con ControVento -, 2016, 2019) e una come conduttrice (nel 2015 con Carlo Conti). Nel 2021 salirà sul palco del teatro Ariston con la canzone “Potevi fare di più“, scritta da Gigi D’Alessio. A Mattia Marzi sulle pagine de Il Messagero, la cantante ha raccontato com’è nata la collaborazione:

“Mi ha telefonato: ‘Vieni a casa, ho una cosa da farti ascoltare’. E’ un autore ingiustamente snobbato, io l’ho sempre stimato. E mi sono innamorata subito della canzone (…) La canzone è una sorta di libertà. Ha per protagonista una donna che fugge da una relazione tossica. L’ho fatto anche io. Arriva un momento in cui nella coppia la magia svanisce. L’ultima volta mi sono consolata con la cioccolata spalmabile. Nel nuovo disco ho deciso di raccontare storie del genere, a lieto fine ma non solo”.