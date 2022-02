Novità musicali: le uscite più attese di febbraio 2022

Ci siamo ormai lasciati alle spalle la frenetica settimana del Festival di Sanremo 2022, ma tra le uscite musicali di febbraio è ancora il festival della canzone italiana a farla da padrone. Non tutti gli artisti in gara, come accade ogni anno, scelgono di rilasciare i nuovi lavori già nella settimana della gara. È il caso di Elisa e Giusy Ferreri coi rispettivi nuovi album in arrivo il 18 febbraio o di Irama che ha preferito attendere il 25 febbraio.

Le uscite musicali di febbraio, però, vanno anche oltre il festival di Sanremo. Cesare Cremonini è pronto a conquistarci tutti a partire dal prossimo 25 febbraio e anche l’atteso ritorno di Avril Lavigne è previsto per quella data. Vediamo insieme le uscite musicali più attese da qui alla fine di febbraio 2022.

Elisa – Ritorno al futuro / Back to the future (18 febbraio 2022)

Doppio album per Elisa, fresca di secondo posto a Sanremo 2022 col brano O forse sei tu, in uscita il 18 febbraio 2022. 25 tracce in totale e tantissime collaborazioni importanti – da Jovanotti a Mace, da Shablo a Elodie, e ancora Giorgia, Rkomi, DRD, Venerus, Michelangelo e Don Joe – e un ritorno alla lingua inglese per uno dei due dischi.

Questa la tracklist ufficiale di Ritorno al futuro / Back to the future:

Ritorno al futuro:

A tempo perso, prod. Sixpm Seta, prod. DRD Come sei veramente, prod. Andrea Rigonat – add. Prod. Michelangelo O forse sei tu, Prod. Andrea Rigonat Litoranea, Prod. Elisa & Mace Quello che Manca (con Rkomi), prod. Sixpm Luglio (con Elodie, Giorgia, Roshelle), prod. Elisa & Mace Come te nessuno mai, prod. Andrea Rigonat Non me ne pento, prod. Don Joe Palla al centro (con Jovanotti), prod. DRD Chi lo sa, prod. Andrea Rigonat Quando arriva la notte, prod. Mace & Venerus

Back to the future

Show’s Rolling, prod. Elisa, Marz & Zef Let me, prod. Elisa Drink to me, prod. Elisa, Marz & Zef I feel it in the earth, prod. Elisa Ordinary Day, prod. Andrea Rigonat Tears may roll down now, prod. Elisa & Andrea Rigonat Fuckin’ believers, prod. Elisa Hope, prod. Elisa & Stevie Aiello Domino, prod. Elisa & Sixpm Like I want you, prod. Shablo & Elisa My mission, prod. Elisa Fire, prod. Elisa, Marz & Zef Let it go to waste on me, prod. Elisa

Pre-ordina Ritorno al futuro / Back to the future in doppio CD

Pre-ordina Ritorno al futuro / Back to the future in doppio LP autografato

Giusy Ferreri – Cortometraggi (18 febbraio 2022)

Ritorno alle origini per Giusy Ferreri, pronta a rilasciare il suo sesto album di inediti, Cortometraggi, contenente due brani già editi: Gli Oasis di una volta, uscito nel dicembre scorso, e Miele, la canzone presentata da Giusy a Sanremo 2022. Questa la tracklist ufficiale di Cortometraggi, in uscita il 18 febbraio:

Miele Qualsiasi amore Federico Fellini Gli Oasis di una volta Causa effetto Angoli di mare L’amore è un tiranno La forma del tuo cuore Quello che abbiamo perso Cuore sparso Il diritto di essere felice Ricordo

Pre-ordina Cortometraggi di Giusy Ferreri in versione CD

Pre-ordina Cortometraggi di Giusy Ferreri in vinile (in uscita il 4 marzo 2022)

Iva Zanicchi Canta Cristiano Malgioglio (18 febbraio 2022)

L’Aquila di Ligonchio ha deciso di fare le cose in grande stile per questo 2022 che l’ha vista partecipare al Festival di Sanremo per l’undicesima volta. Gargana, il nuovo disco di inediti che contiene anche Voglio amarti presentata in gara, sarà affiancato questa settimana da Iva Zanicchi canta Cristiano Malgioglio, una raccolta che unisce e omaggia la sapiente arte autorale di Cristiano Malgioglio e la voce grintosa, passionale e intramontabile di Iva Zanicchi.

Ben 20 brani scritti e musicati da Cristiano Malgioglio e interpretati da Iva Zanicchi:

Per te Chi mi darà Ardente Ha scelto me Testarda io (la mia solitudine) A parte il fatto Hotel, motel Libera, senza complessi Incontro Tu… playboy A malapena Dimmi se c’è lei Ciao cara come stai? È così che ti voglio Caro Pietro Sei contento Agrodolce La gelosia (feat. Cristiano Malgioglio) Confessioni Ardente (Cristiano Malgioglio Remix)

Pre-ordina Iva Zanicchi canta Cristiano Malgioglio

Cesare Cremonini – La ragazza del futuro (25 febbraio 2022)

Fresco di partecipazione al Festival di Sanremo 2022 in qualità di super ospite, Cesare Cremonini si prepara a mesi di fuoco col nuovo disco in uscita, La ragazza del futuro – anticipato dall’omonimo singolo – e un tour che nel mese di giugno lo porterà negli stadi d’Italia. L’ultimo lavoro di Cremonini arriva a cinque anni dall’album di inediti Possibili scenari e a tre dalla super raccolta Cremonini 2C2C – The Best Of.

14 le tracce che compongono il nuovo disco, di cui due già note, la già citata che dà il titolo all’album e Colibrì, uscito il 1° dicembre scorso:

Intro La ragazza del futuro Colibrì MoonWalk Interlude + La fine del mondo Chimica La camicia Interlude – Stand Up Comedy Jeky Psyco Delfini Chiamala felicità

Pre-ordina il CD di La Ragazza Del Futuro

Pre-ordina il CD Autografato de La Ragazza Del Futuro col Vinile di Colibrì

Pre-ordina il vinile di La Ragazza Del Futuro

Pre-ordina il vinile autografato di La Ragazza Del Futuro

Tears for Fears – The Tipping Point (25 febbraio 2022)

La band pop rock inglese Tears for Fears sta per rilasciare il settimo album in studio, The Tipping Point, in uscita il 25 febbraio prossimo a quasi 18 anni da Everybody Loves a Happy Ending. Il singolo che dà il titolo all’album è già in rotazione dall’ottobre dello scorso anno, mentre il secondo singolo è uscito il 3 dicembre. “Break the Man“, terzo brano estratto dal disco, è stato invece rilasciato lo scorso gennaio.

Completano la tracklist altri 7 brani per la versione base dell’album:

No Small Thing The Tipping Point Long, Long, Long Time Break the Man My Demons Rivers of Mercy Please Be Happy Master Plan End of Night Stay

Pre-ordina il CD di The Tipping Point

Pre-ordina il vinile di The Tipping Point

Avril Lavigne – Love Sux (25 febbraio 2022)

Febbraio è il mese dei grandi ritorni. A tre anni da Head Above Water, Avril Lavigne sta per tornare col suo settimo album in studio, Love Sux, già anticipato da due singoli: “Bite Me” e “Love It When You Hate Me”. 12 tracce in totale e collaborazioni illustri con Machine Gun Kelly, Blackbear e Mark Hoppus dei Blink-182:

Cannonball Bois Lie (Feat. Machine Gun Kelly) Bite Me Love It when You Hate Me (Feat. Blackbear) Love Sux Kiss Me Like the World is Ending Avalanche Deja Vu F.u. All I Wanted (Feat. Mark Hoppus) Dare to Love Me Break of a Heartache

Pre-ordina il CD di Love Sux

Irama – Il giorno in cui ho smesso di pensare (25 febbraio 2022)

Dopo l’esperienza sanremese, Irama rilascerà il suo terzo disco di inediti “Il giorno in cui ho smesso di pensare” il 25 febbraio 2022 anticipato dal singolo “Ovunque sarai” presentato all’ultimo Festival di Sanremo.

La tracklist del nuovo disco non è stata ancora ufficializzata, ma grazie ai servizi di streaming sappiamo che l’album sarà composto da 13 brani.

Pre-ordina il CD di Il giorno in cui ho smesso di pensare

Pre-ordina il vinile di Il giorno in cui ho smesso di pensare