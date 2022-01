Cesare Cremonini, il tour 2022 è stato confermato per l’estate, dopo i numerosi rinvii avvenuti a causa del Covid-19 che ha bloccato e annullato tutti i concerti previsti in Italia e nel mondo. Ospite al Festival di Sanremo 2022, il cantautore tornerà finalmente live a partire dal mese di giugno. Prima, però, il 25 febbraio, uscirà il suo nuovo disco, “La ragazza del futuro”, anticipato dall’omonimo singolo e dai primo pezzo, Colibrì, uscito a fine 2021.

Per chi parteciperà ai concerti negli Stadi, sarà l’occasione per poter assaporare l’album di inediti, dal vivo, e per un viaggio nei grandi successi della carriera dell’artista. esploso nel maggio 1999 con i Lunapop, grazie al boom ottenuto da “50 Special”. Un’esperienza che dura poco, nella band. Nel 2022 Cremonini sceglie di seguire una carriera solista pubblicando “Bagus“. Sono sette, in totale, i dischi che hanno costellato il percorso musicale dell’artista bolognese. Tra i grandi successi, non possiamo non ricordare “Vieni a vedere perché“, “La nuova stella di Broadway“, “Logico #1“, “Buon viaggio (Share the love)” e “Poetica“.

Cremonini tour 2022 Stadi, Date e città

Ecco, a seguire, le nuove date dei concerti di Cesare Cremonini:

9 giugno 2022 Lignano Sabbiadoro, Stadio Teghil (recupero del 1 giugno 2021 Codroipo, Villa Manin e del 21 giugno 2020 Lignano Sabbiadoro, Stadio Teghil)

13 giugno 2022 Milano, Stadio San Siro (recupero dell’8 giugno 2021 e del 27 giugno 2020)

15 giugno 2022 Torino, Stadio Olimpico (recupero del 16 giugno 2021 e del 4 luglio 2020)

18 giugno 2022 Padova, Stadio Euganeo (recupero del 12 giugno 2021 e del 30 giugno 2020)

22 giugno 2022 Firenze, Stadio Artemio Franchi (recupero del 23 giugno 2021 e del 7 luglio 2020)

25 giugno 2022 Bari, Stadio Arena Della Vittoria (recupero del 19 giugno 2021 e del 14 luglio 2020)

28 giugno 2022 Roma, Stadio Olimpico (recupero del 10 luglio 2020)

2 luglio 2022 Imola, Autodromo Internazionale Enzo E Dino Ferrari (recupero del 5 giugno 2021 e del 18 luglio 2020)

Cesare Cremonini tour 2022, Stadi, Info biglietti

I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per le rispettive nuove date.

Per tutte le informazioni – in costante aggiornamento – sugli eventi annullati o rinviati, visita la pagina https://www.ticketone.it/covid19.