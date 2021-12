Elisa torna con un nuovo disco, Ritorno al Futuro / Back to the Future, a partire dal 18 febbraio 2022.

La cantante, inoltre, torna sul palco del Teatro Ariston con “O forse sei tu”, brano che farà parte del suo nuovo doppio album di inediti. Ecco cosa sappiamo del prossimo inedito che ascolteremo a partire dai primi giorni di febbraio.

Il potente tappeto sonoro della canzone si arricchisce di una partitura d’archi orchestrati dalla stessa Elisa insieme a Will Medini, arrangiatore e musicista che sarà il suo Direttore d’Orchestra durante le serate a Sanremo. La musica del brano è firmata interamente da Elisa, mentre il testo è scritto dall’artista insieme a Davide Petrella. La produzione è di Andrea Rigonat.

“O forse sei tu” è uno dei tasselli che comporrà il nuovo progetto discografico della cantautrice, “Ritorno al Futuro / Back to the Future”, in uscita per Island Records. Un lavoro importante (a distanza di 3 anni da “Diari Aperti”, certificato Doppio Platino) che racchiude le sue diverse anime: un doppio album di canzoni inedite, uno in italiano ed uno in inglese (di quest’ultimo Elisa si è occupata anche della maggior parte delle produzioni).

Apripista del nuovo album è stato “Seta”, il primo singolo uscito lo scorso 24 novembre, descritto così dalla cantante prima del suo rilascio:

Il video di Seta è una storia che ho scritto di mio pugno, ha un messaggio forte che mi sta a cuore. Riguarda la forza femminile.

Elisa ha pubblicato il suo ultimo disco, Diari aperti, nel 2018. Si tratta del decimo album, scritto interamente in italiano. Ad anticipare il suo progetto fu il singolo, insieme a Francesco De Gregori, “Quelli che restano” e “Se piovesse il tuo nome”, usciti rispettivamente il 14 e il 28 settembre 2018. Terzo brano estratto fu “Anche fragile”, pubblicato a gennaio, ballad intensa e altro grande successo dell’album.

E da febbraio 2022 ecco Ritorno al Futuro / Back to the Future.