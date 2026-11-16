Ottobre 2026 ha portato sul mercato discografico due uscite che meritano attenzione per ragioni molto diverse: da un lato la nuova incisione del Messiah di Händel diretta da Christophe Rousset, pubblicata su harmonia mundi il 2 ottobre, dall’altro il debutto discografico del Duo Ættheris con The Cathedral, un programma per sassofono e arpa che punta tutto sul concetto di spiritualità come spazio condiviso tra arte e sacro. Due lavori distanti per organico, repertorio e intenzioni, ma accomunati da una certa ambizione nel definire un punto di vista preciso sul materiale scelto.

Il Messiah di Händel secondo Rousset: una lettura con ensemble altrui

La notizia più significativa, almeno in termini di peso del nome e della tradizione che porta con sé, riguarda il Messiah HWV 56. Christophe Rousset — che nel 1991 fondò Les Talens Lyriques, ensemble con cui ha costruito la sua identità interpretativa nel repertorio barocco — qui sceglie di lavorare con due formazioni che non sono le sue: il Monteverdi Choir e gli English Baroque Soloists, entrambi fondati da John Eliot Gardiner rispettivamente nel 1964 e nel 1978. È una scelta che non passa inosservata, perché significa confrontarsi con un ensemble che ha una storia interpretativa consolidata e una memoria muscolare precisa su questo repertorio.

Il doppio CD è catalogato come HMM 905428.29 ed è disponibile su harmonia mundi. Il libretto del Messiah fu scritto da Charles Jennens, che assemblò i testi direttamente dalle Scritture, costruendo una struttura drammaturgica in tre parti che non segue la forma dell’oratorio italiano né quella dell’opera, ma elabora qualcosa di più meditativo e teologicamente strutturato. Händel compose l’intera partitura in poco più di tre settimane nel 1741, e l’opera andò in scena per la prima volta a Dublino nel 1742: una premiere lontana da Londra, quasi un test su un pubblico meno esposto alle polemiche che avrebbero potuto circondare un’opera sacra in forma di concerto nella capitale inglese.

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La questione interpretativa centrale, quando si affronta il Messiah, riguarda il bilanciamento tra la dimensione orchestrale e quella corale, il trattamento delle arie solistiche e la scelta dei tempi. Rousset porta con sé una sensibilità clavicembalistica e una lunga frequentazione del barocco francese e italiano che inevitabilmente colorano il modo in cui legge Händel. Lavorare con il Monteverdi Choir e gli English Baroque Soloists — ensemble abituati a una certa tradizione gardiniana — crea una tensione interpretativa che può essere fertile: due culture che si incontrano su una partitura che, nei secoli, ha accumulato strati di tradizione esecutiva enormi, dalla versione originale dublinese alle revisioni successive che lo stesso Händel approntò per le riprese londinesi.

Per chi vuole approfondire il contesto storico dell’opera, la Handel House Museum mantiene documentazione accessibile sulla genesi del lavoro e sulle sue trasformazioni nel tempo.

The Cathedral: Duo Ættheris e il dialogo tra sassofono e arpa

Il secondo disco della rassegna è di natura completamente diversa. The Cathedral è il disco d’esordio del Duo Ættheris, formato da Isabella Fabbri al sassofono e Floraleda Sacchi all’arpa, pubblicato su Amadeus Arte Music. Il progetto ruota attorno all’idea della cattedrale come luogo simbolico dove spiritualità e arte si incontrano — una cornice concettuale che non è solo scenografica ma orienta la scelta del repertorio e il modo in cui i due strumenti dialogano.

L’accostamento tra sassofono e arpa è raro nel repertorio da camera consolidato: sono due strumenti che appartengono a tradizioni esecutive e a famiglie timbriche lontane, eppure condividono una capacità di modulare il suono in modo molto plastico, con sfumature dinamiche che vanno dal quasi-silenzio a una proiezione considerevole. Floraleda Sacchi è una delle arpiste italiane più attive nel repertorio contemporaneo e nelle collaborazioni interdisciplinari; Isabella Fabbri porta al progetto una formazione classica sul sassofono che guarda tanto alla tradizione francese quanto alla letteratura più recente.

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Il titolo The Cathedral non è casuale: suggerisce un programma costruito per accumulo, quasi architettonico, dove ogni brano aggiunge uno strato alla struttura complessiva. La scelta di pubblicare su Amadeus Arte Music — label italiana specializzata in progetti da camera e musica contemporanea — indica un posizionamento preciso: non un debutto pensato per il grande circuito commerciale, ma un lavoro rivolto a un pubblico che frequenta la musica da camera con attenzione e che apprezza la coerenza di un progetto artistico definito.

Due registrazioni, due modi di costruire un’identità discografica

Mettere a confronto queste due uscite non è un esercizio arbitrario. Entrambe pongono una domanda simile: come si costruisce un’identità interpretativa riconoscibile su un materiale che ha già una storia? Rousset lo fa portando la sua sensibilità su un ensemble altrui e su una delle partiture più eseguite del barocco inglese; il Duo Ættheris lo fa scegliendo un organico insolito e un concetto che tiene insieme il programma in modo coerente.

Nel mercato discografico del 2026, dove la produzione di nuove incisioni classiche si è concentrata sempre di più su progetti con una narrativa forte e una coerenza di proposta, entrambe le scelte hanno una logica precisa. Il Messiah di Rousset si inserisce in una tradizione di grandi direttori che si misurano con Händel in fasi diverse della propria carriera; The Cathedral rappresenta invece il tipo di debutto discografico che punta sulla definizione di un linguaggio proprio piuttosto che sulla notorietà del repertorio.

Sono due registrazioni che parlano a pubblici diversi ma che condividono, ciascuna a modo suo, la consapevolezza che incidere un disco oggi richiede una ragione precisa per esistere — e non basta la qualità esecutiva, per quanto necessaria, a giustificarla da sola.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.