Il Messiah di Georg Friedrich Händel è forse l’oratorio più eseguito e registrato della storia della musica occidentale, eppure ogni nuova lettura discografica trova ancora qualcosa da dire. Quella firmata da Christophe Rousset — uscita il 2 ottobre 2026 per l’etichetta Harmonia Mundi — non fa eccezione: il direttore francese porta il suo flair drammatico a un’opera che, nelle mani giuste, non smette di sorprendere. Il disco, che vede protagonisti il Monteverdi Choir e gli English Baroque Soloists, è già al centro del dibattito tra gli appassionati di musica barocca. Capire perché richiede di entrare nel dettaglio di scelte precise, non di aggettivi generici: il Messiah secondo Rousset è un progetto che vale la pena analizzare con attenzione.

Chi è Christophe Rousset e perché questa lettura del Messiah conta

Christophe Rousset è uno dei nomi più solidi del panorama barocco internazionale. Clavicembalista di formazione, fondatore e direttore artistico dell’ensemble Les Talens Lyriques, ha costruito nel tempo una reputazione basata su rigore filologico e capacità di restituire peso drammatico alle partiture del Seicento e del Settecento. Non è un direttore che cerca la provocazione per il gusto della novità: il suo approccio al repertorio barocco è quello di chi conosce le fonti, le rispetta e le usa come punto di partenza per costruire un’interpretazione coerente.

Proprio per questo, affidare il Messiah — l’HWV 56 composto da Händel nel 1741 e eseguito per la prima volta a Dublino nel 1742 — a Rousset non è una scelta neutra. È la scelta di un interprete che sa gestire la scala monumentale dell’opera senza perdere il controllo del dettaglio, e che porta alla direzione quella stessa sensibilità strumentale che ha affinato come clavicembalista. Il flair drammatico che le recensioni hanno già attribuito a questa registrazione non è un ornamento: è la cifra stilistica che distingue Rousset da una lettura puramente accademica.

Il cast: Monteverdi Choir, English Baroque Soloists e i quattro solisti

La scelta degli interpreti vocali e strumentali è parte integrante di qualsiasi lettura del Messiah, e in questo caso le scelte sono precise. Il Monteverdi Choir e gli English Baroque Soloists sono due ensemble con una storia lunga e una tecnica consolidata nel repertorio händeliano. La loro presenza garantisce un livello di coerenza stilistica che non è scontato quando si affronta un’opera di questa complessità.

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I quattro solisti completano il quadro:

Ana Veira Leite (soprano)

(soprano) Sarah Connolly (mezzosoprano)

(mezzosoprano) Andrew Staples (tenore)

(tenore) William Thomas (basso)

Sarah Connolly è probabilmente il nome più noto al grande pubblico tra i quattro, con una carriera consolidata nel repertorio barocco e romantico. La sua presenza accanto a voci come quella di Ana Veira Leite — soprano portoghese di crescente rilevanza nel circuito internazionale — e di Andrew Staples e William Thomas costruisce un ensemble vocale equilibrato, capace di sostenere le quasi due ore e dodici minuti di musica che compongono questa registrazione.

Il disco: 47 brani, 2 ore e 12 minuti, Harmonia Mundi

Sul piano tecnico, la registrazione si articola in 47 brani per una durata complessiva di 2 ore e 12 minuti. Uscita il 2 ottobre 2026 su Harmonia Mundi — etichetta di riferimento per il repertorio barocco e classico a livello mondiale — il disco è disponibile sulle principali piattaforme di streaming e acquisto digitale.

Harmonia Mundi non è una label che pubblica il Messiah per riempire un catalogo. Ogni scelta discografica dell’etichetta francese risponde a una logica editoriale precisa, e la decisione di affidare questo progetto a Rousset — che con Les Talens Lyriques ha già esplorato ampiamente Händel — indica una precisa intenzione: portare sul mercato una versione che abbia un punto di vista riconoscibile, non una registrazione di servizio.

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Vale la pena notare che le fonti disponibili descrivono l’approccio di Rousset come conservativo e solido, non come una lettura radicale o sperimentale. Chi si aspetta una rilettura destrutturante troverà qualcosa di diverso: una lettura fondata sulla chiarezza delle linee, sul peso drammatico dei cori, sulla cura per il fraseggio solistico. Non è la scelta di chi vuole stupire a tutti i costi, ma di chi vuole che la musica parli con la massima efficacia possibile.

Perché il Messiah continua ad avere senso nel 2026

La domanda legittima, di fronte a un’opera così registrata e rieseguita, è sempre la stessa: perché ancora? La risposta non è mai scontata, e dipende ogni volta dall’interprete. Nel caso del Messiah secondo Rousset, la risposta ha a che fare con la specificità del suo percorso: un clavicembalista che diventa direttore porta alla lettura orchestrale una sensibilità per il contrappunto e per l’articolazione delle linee che non tutti i direttori di formazione tradizionale possiedono.

Il fatto che questa registrazione sia stata accolta con attenzione dalla critica specializzata — le prime recensioni, tra cui quella apparsa su Music Web International nell’ottobre 2026, hanno già preso posizione — suggerisce che il progetto non sia passato inosservato nel circuito della musica classica. Per chi segue il repertorio barocco, è una delle uscite discografiche più rilevanti dell’autunno 2026.

Per chi invece si avvicina al Messiah per la prima volta, questa registrazione offre un punto d’ingresso solido: un cast di qualità, un’etichetta affidabile, un direttore con una visione chiara. Il Messiah di Händel secondo Rousset non reinventa nulla, ma fa esattamente quello che una grande registrazione dovrebbe fare — restituire la musica con la forza che ha sempre avuto, senza sovrapporvi interpretazioni che la oscurino. Puoi trovare il disco sul sito ufficiale di Harmonia Mundi.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.