Il Lohengrin di Richard Wagner apre la stagione 2026-2027 del Teatro Verdi di Trieste, segnando un doppio appuntamento di rilievo per il teatro giuliano: l’inaugurazione di un nuovo cartellone lirico e la celebrazione del 225° anniversario della fondazione del teatro. Al centro della produzione c’è il tenore e direttore d’orchestra Dmitry Korchak, protagonista nel ruolo del cavaliere del cigno in una delle opere più impegnative del repertorio wagneriano. Il Lohengrin al Teatro Verdi di Trieste è andato in scena il 13, 15, 20 e 22 novembre 2026, con una compagnia costruita per reggere le esigenze di un titolo che richiede resistenza vocale, presenza scenica e una lettura musicale coerente dall’inizio alla fine.

Un’apertura di stagione nel segno di Wagner

Scegliere il Lohengrin per aprire la stagione 2026-2027 non è una decisione neutra. Wagner è autore che esige investimento produttivo, cast di peso e una visione registica capace di tenere insieme il simbolismo medievale del libretto con la densità drammaturgica della partitura. Il Teatro Verdi di Trieste ha affidato la regia ad Andrea Bernard, mentre la direzione musicale è nelle mani di Enrico Calesso: una coppia che lavora su piani distinti ma complementari, con Bernard responsabile dell’impianto scenico e Calesso della guida orchestrale.

Il contesto dell’anniversario aggiunge un livello di significato all’operazione. Duecentoventicinque anni di attività fanno del Teatro Verdi di Trieste uno dei teatri storici del panorama lirico italiano, e aprire questa ricorrenza con un titolo wagneriano di grande formato è una scelta che punta sull’ambizione più che sulla prudenza. Non un’opera di repertorio facile, non un titolo pensato per garantirsi il pubblico più largo: il Lohengrin richiede ascolto, concentrazione e una certa familiarità con il linguaggio del tardo romanticismo tedesco.

Dmitry Korchak nel ruolo del titolo

Dmitry Korchak è una delle figure più interessanti del panorama tenorile internazionale attuale, con una carriera che si muove su due binari paralleli: quello del cantante e quello del direttore d’orchestra. La sua presenza nel Lohengrin al Teatro Verdi di Trieste è quella del protagonista assoluto, il cavaliere del cigno che arriva a difendere Elsa di Brabante e che porta con sé il peso di una delle pagine più celebri dell’opera romantica, l’aria del racconto del Graal nel terzo atto.

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Korchak affronta Lohengrin con un bagaglio vocale che viene da una formazione belcantistica, un percorso che lo distingue da molti tenori wagneriani di tradizione più pesante. Il ruolo di Lohengrin è, tra i protagonisti wagneriani, quello che più si avvicina alle esigenze del repertorio italiano ottocentesco: richiede legato, controllo del fiato, capacità di sostenere linee melodiche lunghe senza forzature. È un terreno su cui un tenore con la formazione di Korchak può muoversi con cognizione di causa.

Nel cast figura anche il soprano Elena Batoukova-Kerl, confermata dalla fonte OperaClick tra le interpreti della produzione triestina.

Il Teatro Verdi di Trieste e i 225 anni di storia

L’anniversario che il Teatro Verdi di Trieste celebra quest’anno non è un dettaglio marginale: è il filo narrativo che attraversa l’intera stagione 2026-2027. Un teatro con 225 anni di storia porta con sé strati di memoria, di repertorio eseguito, di voci che ne hanno attraversato il palcoscenico. Aprire questa stagione con il Lohengrin significa anche dichiarare un’intenzione programmatica: il teatro non si accontenta di un cartellone di manutenzione, ma punta su titoli che richiedono sforzo produttivo e che parlano a un pubblico esigente.

Il teatro, che si trova nel cuore di Trieste, ha una storia intrecciata con quella della città, crocevia culturale tra Italia, Austria e il mondo adriatico. Questa posizione geografica e culturale ha sempre condizionato le scelte di repertorio, con una particolare attenzione alla tradizione austro-tedesca accanto a quella italiana. Un Lohengrin inaugurale si inserisce perfettamente in questa doppia identità.

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Le date e la struttura della produzione

Le quattro recite previste — 13, 15, 20 e 22 novembre 2026 — distribuiscono la produzione nell’arco di dieci giorni, un calendario che permette al cast di trovare continuità interpretativa senza esaurirsi. Per un’opera della durata del Lohengrin, che supera le tre ore di musica, la gestione delle energie vocali è una variabile determinante.

La produzione è firmata da Andrea Bernard alla regia e Enrico Calesso alla direzione musicale. Calesso è una figura ben radicata nel panorama operistico italiano, con una lunga frequentazione dei teatri di tradizione. La sua guida dell’orchestra del Teatro Verdi in un titolo wagneriano è uno degli elementi su cui si misura la tenuta complessiva dello spettacolo: Wagner richiede all’orchestra un lavoro di costruzione sonora che va ben oltre il semplice accompagnamento del canto.

Per chi vuole approfondire il programma completo della stagione 2026-2027, il sito ufficiale del Teatro Verdi di Trieste raccoglie tutte le informazioni aggiornate sulle produzioni in cartellone.

Il Lohengrin al Teatro Verdi di Trieste con Dmitry Korchak è, nei fatti, l’evento con cui il teatro giuliano ha scelto di raccontarsi nel suo anno più simbolico: non un’opera di repertorio facile, ma un titolo che mette alla prova la maturità artistica di un’istituzione che guarda ai prossimi anni con la stessa ambizione con cui ha attraversato i precedenti duecentoventicinque.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.