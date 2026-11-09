Duo Ætheris, ‘The Cathedral’: sassofono e arpa tra Hildegard von Bingen e la musica sacra

Uscito il 5 novembre 2026 per l’etichetta Amadeus Arte, The Cathedral è il disco d’esordio del Duo Ætheris, formazione che unisce il sassofono di Isabella Fabbri — soprano e contralto — all’arpa di Floraleda Sacchi, che suona anche lo shruti box. Il progetto si muove nell’intersezione tra sassofono, arpa e musica sacra, un territorio raramente esplorato con questa strumentazione, e costruisce un percorso che attraversa secoli di architettura sonora del sacro: dalla mistica medievale fino al tardo romanticismo.

Un programma che parte dall’XI secolo

La scelta di aprire The Cathedral con O Virtus Sapientiae di Hildegard von Bingen non è casuale né decorativa. La badessa benedettina vissuta tra il 1098 e il 1179 è una delle voci più riconoscibili dell’intera tradizione musicale occidentale: le sue composizioni liturgiche, costruite su melodie ampie e modali, hanno una qualità sospesa che si presta in modo naturale alla risonanza dell’arpa e al fraseggio lungo del sassofono. Aprire con lei significa dichiarare subito l’intenzione del disco: non una raccolta di trascrizioni, ma un’indagine sullo spazio sonoro del sacro attraverso due strumenti che, nella storia del repertorio classico, raramente si trovano insieme in questo contesto.

Il programma include anche il Prologo dalla Passio Secundum Joannem di Alessandro Scarlatti, compositore napoletano del Barocco che nella sua produzione sacra ha lasciato alcune delle pagine più intense del periodo. La presenza di Scarlatti accanto a Hildegard von Bingen suggerisce un arco temporale preciso: il disco non punta alla completezza storica, ma alla coerenza atmosferica, scegliendo compositori che condividono una certa qualità contemplativa, indipendentemente dall’epoca.

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Perché sassofono e arpa per la musica sacra

La combinazione di sassofono e arpa in musica sacra è, sul piano organologico, una scelta non ortodossa. Il sassofono è uno strumento dell’Ottocento — brevettato da Adolphe Sax nel 1846 — e la sua storia è legata al repertorio bandistico, alla musica da camera francese e poi al jazz. L’arpa ha radici molto più antiche, ma nel repertorio classico europeo è spesso relegata al ruolo orchestrale o alla musica da salotto. Mettere insieme i due strumenti in un contesto di musica sacra significa lavorare contro le aspettative di genere, e questo è esattamente il punto di forza del progetto.

L’uso dello shruti box da parte di Floraleda Sacchi aggiunge un elemento ulteriore: questo strumento a mantice di origine indiana produce un bordone continuo che evoca la pratica del drone presente in molte tradizioni di musica rituale e meditativa. Nel contesto di The Cathedral, il suo uso suggerisce che il duo non stia semplicemente trasponendo un repertorio esistente su una nuova strumentazione, ma stia cercando un’identità sonora propria, capace di parlare di sacralità attraverso timbri inusuali.

Il concerto di presentazione all’Église Saint-Merry di Parigi

Il disco è stato presentato dal vivo l’8 novembre 2026 all’Église Saint-Merry di Parigi, chiesa gotica nel cuore del Marais che è anche sede di una delle programmazioni di musica contemporanea e sacra più attive della città. La scelta della venue non è neutra: suonare in uno spazio architettonico medievale un repertorio che parte da Hildegard von Bingen significa far dialogare la musica con il suo contesto originario, lasciando che l’acustica della pietra diventi parte dell’esecuzione.

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Questo tipo di relazione tra spazio e suono è centrale nel progetto del Duo Ætheris: il titolo stesso, The Cathedral, indica che la cattedrale non è solo un’immagine evocativa ma un riferimento strutturale al modo in cui il duo concepisce il proprio lavoro sul sassofono, sull’arpa e sulla musica sacra — come costruzione di uno spazio sonoro verticale, con le sue navate, le sue risonanze, i suoi silenzi.

Amadeus Arte e il posizionamento discografico

La pubblicazione su Amadeus Arte colloca The Cathedral in un catalogo orientato alla musica classica e contemporanea di ricerca. È un’etichetta che lavora con artisti che hanno una proposta definita, e il debutto del Duo Ætheris si inserisce in questo profilo: non è un disco pensato per le classifiche di streaming generaliste, ma per un pubblico che segue la musica da camera, il repertorio sacro e le proposte strumentali che cercano un linguaggio proprio.

Il fatto che si tratti di un album d’esordio rende The Cathedral un punto di partenza da osservare con attenzione. Isabella Fabbri e Floraleda Sacchi hanno costruito un progetto con un’identità molto precisa — timbrica, repertoriale, concettuale — e il modo in cui questo disco verrà accolto nel circuito della musica da camera dirà molto su quanto il pubblico specializzato sia disposto a seguire un percorso che mette il sassofono e l’arpa al centro di un repertorio che tradizionalmente li esclude.

Per chi vuole approfondire il contesto del disco, la Rivista Musica ha pubblicato un’analisi dettagliata del programma. The Cathedral è disponibile sulle principali piattaforme digitali dal 5 novembre 2026.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.