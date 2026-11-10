Il Faust di Gounod è tornato al Teatro alla Scala di Milano in una produzione che ha scelto di lavorare sull’immagine tanto quanto sulla musica. La stagione 2025-2026 del massimo teatro milanese ha ospitato questa ripresa dal 20 ottobre all’8 novembre 2026, affidando la regia al tedesco Erath e costruendo attorno alla partitura ottocentesca un apparato visivo dominato dalle proiezioni video di Bibi Abel. Per chi segue il faust opera milano 2026 da vicino, il risultato è stato un allestimento in cui la dimensione onirica ha smesso di essere un sottofondo e ha preso il centro della scena.

Gounod e il peso di un’opera che non invecchia

Faust è uno dei titoli più rappresentati nella storia del teatro musicale. Charles Gounod la compose nel corso dell’Ottocento, attingendo al dramma di Goethe e trasformandolo in qualcosa di più intimo e melodico rispetto alla fonte letteraria. Gounod morì nel 1893, ma la sua opera rimase nel repertorio stabile dei grandi teatri europei, e la Scala ne ha una lunga tradizione di allestimenti. Portarla in scena oggi significa confrontarsi con aspettative consolidate e, al tempo stesso, con la possibilità di proporre una lettura che aggiorni il linguaggio scenico senza tradire la partitura.

Erath ha scelto di non aggiornare il Faust nel senso di una trasposizione contemporanea, ma di lavorare su un livello più astratto: quello del sogno, della visione, dello spazio mentale in cui la storia di un uomo che vende l’anima al diavolo trova la sua collocazione più naturale. Il patto con Mefistofele, l’ossessione per Margherita, la discesa verso la dannazione — tutto questo si presta a un trattamento visivo che non abbia bisogno di realismo per risultare convincente.

Le proiezioni di Bibi Abel: quando il video diventa drammaturgia

Il contributo più discusso di questa produzione è quello di Bibi Abel, responsabile delle proiezioni video che hanno avvolto l’intera vicenda in un’atmosfera onirica. Non si tratta di semplici sfondi animati o di effetti decorativi: le proiezioni hanno funzionato come un secondo strato narrativo, capace di amplificare le tensioni emotive della partitura e di dare forma visiva a stati interiori che la musica suggerisce ma non descrive esplicitamente.

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Questo tipo di collaborazione tra regia teatrale e design video è sempre più frequente nell’opera contemporanea, ma non sempre produce risultati coerenti. Il rischio è che le proiezioni competano con i cantanti invece di sostenerli, o che l’effetto visivo diventi fine a se stesso. In questa produzione scaligera, la scelta di costruire un’atmosfera onirica amplificata dalle proiezioni sembra rispondere a una logica drammaturgica precisa: il Faust è già, nella sua struttura, un’opera che mescola realtà e illusione, e Abel ha tradotto questa ambiguità in immagini.

Le luci di Fabio Antoci hanno completato il quadro, lavorando in sinergia con le proiezioni per modulare la temperatura emotiva delle scene. Il disegno luci nell’opera è spesso sottovalutato rispetto alla regia e alle scenografie, ma in un allestimento che punta sulla dimensione visiva come questo, il ruolo di Antoci è stato tutt’altro che secondario.

Il contesto: la Scala e le scelte registiche per il grande repertorio

La produzione del faust opera milano 2026 si inserisce in un dibattito più ampio su come i grandi teatri d’opera affrontano il repertorio ottocentesco. La Scala, come la maggior parte delle istituzioni di punta, si trova a bilanciare due esigenze: mantenere viva una tradizione che il pubblico conosce e si aspetta, e proporre letture che abbiano qualcosa da dire a chi l’opera la frequenta con occhi contemporanei.

Affidare la regia a un regista tedesco come Erath è una scelta che si inserisce in una tendenza consolidata: la Regietheater, ovvero la tradizione del teatro di regia sviluppata soprattutto in area germanofona, ha prodotto negli ultimi decenni alcuni degli allestimenti più discussi e più influenti nel panorama operistico internazionale. Non sempre le produzioni di questa scuola trovano consenso immediato, ma quasi sempre generano una conversazione sulla natura stessa dell’opera come forma d’arte.

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In questo caso, la scelta di lavorare sulla dimensione onirica — piuttosto che su una rilettura politica o sociale — sembra aver orientato la produzione verso un territorio meno polemico e più apertamente poetico. L’obiettivo dichiarato era quello di avvolgere l’intera vicenda in un’atmosfera onirica, e il lavoro combinato di Erath, Abel e Antoci ha costruito uno spazio scenico coerente con questa intenzione.

Date, venue e dove trovare informazioni ufficiali

La produzione ha concluso il suo ciclo di repliche l’8 novembre 2026, dopo aver aperto il 20 ottobre. Il teatro di riferimento è il Teatro alla Scala di Milano, che sul proprio sito ufficiale raccoglie tutte le informazioni sulla stagione 2025-2026, inclusi i dettagli tecnici e artistici di questa produzione.

Per chi ha seguito il faust opera milano 2026 da lontano o non ha avuto modo di assistere alle recite, la documentazione visiva di un allestimento di questo tipo — con le proiezioni di Abel e le luci di Antoci — diventa particolarmente rilevante: è uno di quei casi in cui la fotografia di scena e i materiali video ufficiali riescono a trasmettere qualcosa di concreto su ciò che ha reso questa produzione diversa dalle precedenti.

Resta da vedere se la Scala sceglierà di riprendere questo allestimento nelle stagioni future. Le produzioni che puntano su un apparato visivo elaborato come questo hanno costi di ripristino significativi, e la scelta di riportarle in cartellone dipende da variabili artistiche e produttive che vanno ben oltre il giudizio critico. Per ora, il Faust firmato da Erath con le proiezioni di Bibi Abel lascia alla stagione scaligera 2025-2026 un allestimento che ha provato a fare dell’opera ottocentesca qualcosa di visivamente contemporaneo, senza rinunciare alla sua natura di dramma musicale.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.