Sangiovanni è tornato. A due anni di distanza dalla pausa annunciata dopo il Festival di Sanremo 2024, il cantautore ventitreenne ha comunicato il suo ritorno discografico durante un’intervista a RTL 102.5, confermando l’uscita del suo nuovo album e chiudendo così un lungo periodo di silenzio che aveva preoccupato e al tempo stesso avvicinato ancora di più il pubblico a lui. Il sangiovanni nuovo album si intitola Tutto bene grazie ed è già disponibile dall’13 novembre 2026.

«Sono tornato»: le parole a RTL 102.5

La dichiarazione con cui Sangiovanni ha scelto di annunciare il suo ritorno è diretta e senza fronzoli: «Sono tornato, chi vuole sapere di più deve ascoltare il mio ultimo disco». Poche parole, dette durante l’intervista alla radio, che sintetizzano un approccio preciso: non spiegare tutto a parole, ma rimandare la risposta alla musica stessa. È una scelta che dice qualcosa sul tipo di disco che Tutto bene grazie probabilmente è — un progetto in cui l’artista ha scelto di elaborare e raccontare attraverso le canzoni quello che ha vissuto negli ultimi due anni.

L’intervista a RTL 102.5 rappresenta di fatto il primo momento pubblico strutturato del suo ritorno, dopo mesi in cui i segnali erano stati affidati principalmente ai social. L’artista aveva già rotto il silenzio online nei mesi precedenti, lasciando intuire che stesse ritrovando una strada da percorrere, ma l’annuncio del nuovo album ha reso tutto ufficiale e concreto.

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Tutto bene grazie: il titolo che è già una dichiarazione

Il titolo scelto per questo sangiovanni nuovo album non è neutro. Tutto bene grazie è una formula che chiunque conosce — quella risposta automatica che si dà quando qualcuno chiede come stai, spesso senza che corrisponda alla realtà. Usarla come titolo di un disco che arriva dopo un periodo dichiaratamente difficile trasforma quella frase in qualcosa di più complesso: può essere ironia, può essere un punto di arrivo reale, può essere entrambe le cose insieme. Senza aver ascoltato l’intero progetto non è possibile stabilire quale delle due letture prevalga, ma il titolo funziona già da solo come segnale di consapevolezza.

L’album è uscito il 13 novembre 2026, confermato attraverso i canali social ufficiali dell’artista, in particolare tramite un reel pubblicato su Instagram. Si tratta del primo progetto discografico di Sangiovanni dopo la pausa che aveva preso avvio pubblicamente dopo Sanremo 2024.

Il contesto: due anni difficili e la pausa dopo Sanremo 2024

Per capire il peso di questo ritorno, serve ricordare da dove viene. Sangiovanni — scoperto dal grande pubblico attraverso Amici di Maria De Filippi — aveva annunciato una pausa dal palco e dalla musica dopo il Festival di Sanremo 2024, citando esplicitamente le difficoltà legate ad ansia, insicurezze e pressione. Non un ritiro vago, ma una dichiarazione precisa sui motivi del silenzio, che aveva avuto il merito di aprire una conversazione più ampia sul benessere mentale degli artisti giovani in un’industria che spinge costantemente verso la produzione e la visibilità.

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A 23 anni, con una carriera già costruita su numeri importanti e un pubblico fidelizzato, scegliere di fermarsi è una decisione che non molti artisti riescono a prendere — o a comunicare con quella chiarezza. Il fatto che ora stia tornando con un disco, e che lo faccia attraverso un titolo come Tutto bene grazie, suggerisce che quel periodo abbia prodotto materiale, riflessioni e una prospettiva nuova sul suo rapporto con la musica.

Cosa aspettarsi adesso

Al momento non sono disponibili dettagli verificati sulla tracklist completa, sulla label o sui produttori coinvolti nel progetto. Quello che è confermato è la data di uscita — 13 novembre 2026 — e il titolo Tutto bene grazie, entrambi comunicati ufficialmente dall’artista. Per tutto il resto, come ha detto lui stesso a RTL 102.5, la risposta è nell’ascolto del disco.

Il ritorno di Sangiovanni con un nuovo album è uno degli annunci più attesi di questo autunno nella musica italiana, non solo per ragioni discografiche ma per quello che rappresenta: un artista giovane che ha scelto di prendersi del tempo, di non sparire ma di lavorare, e che ora porta il risultato di quel lavoro direttamente all’ascolto. Tutto bene grazie è già disponibile sulle piattaforme digitali; il resto lo dirà la musica. Maggiori informazioni e aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale di RTL 102.5.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.