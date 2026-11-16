Il Donizetti Opera Festival 2026 è in pieno svolgimento a Bergamo: la rassegna, che copre il periodo dal 13 al 29 novembre 2026, porta in scena tre titoli rari del catalogo donizettiano con altrettanti allestimenti firmati da registe diverse. Per chi segue il repertorio dell’Ottocento italiano, è una delle occasioni più concrete dell’anno per misurare come la regia contemporanea si confronta con opere che, al di fuori di Bergamo, raramente trovano spazio nei cartelloni internazionali. L’appuntamento con la donizetti opera bergamasca non è mai soltanto un omaggio al compositore nato in città nel 1797: è anche, ogni anno, un laboratorio su cosa significhi mettere in scena opere scritte per un sistema teatrale che non esiste più.

Tre titoli rari, tre sguardi registici distinti

La scelta di puntare su titoli poco frequentati non è nuova per il festival, ma ogni edizione ridefinisce il perimetro di cosa si intenda per rarità nel catalogo di Gaetano Donizetti. Il compositore bergamasco, morto nel 1848, lasciò oltre settanta opere: la gran parte di esse non viene mai eseguita, e anche quelle che circolano lo fanno spesso in allestimenti datati o in forma di concerto. Portarle in scena con una regia strutturata, un cast preparato e un’orchestra che lavora sulle fonti originali è un’operazione che richiede mesi di ricerca musicologica prima ancora di entrare in sala prove.

Il festival di Bergamo è organizzato dalla Fondazione Teatro Donizetti, che da anni lavora anche sul fronte dell’edizione critica delle partiture. Questo aspetto non è marginale: significa che le produzioni non si limitano a riprendere versioni consolidate, ma spesso restituiscono al pubblico testi musicali ripuliti da stratificazioni successive, tagli d’uso o interpolazioni ottocentesche. È un approccio filologico che distingue questo festival da molte altre rassegne dedicate al belcanto.

Alahor in Granata: un’opera del 1826 torna al suono originale

Tra i tre titoli in programma, Alahor in Granata è quello con la storia più lunga e la circolazione più limitata. L’opera fu presentata per la prima volta il 7 gennaio 1826 — una data che il festival ha scelto di valorizzare esplicitamente come punto di ancoraggio storico. Si tratta di un’opera seria su libretto di Michele Accursi, ambientata nella Granada moresca: un soggetto che all’epoca rispondeva al gusto romantico per l’esotismo orientalizzante, ma che oggi richiede una lettura registica capace di non appiattirsi sull’illustrazione storica.

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La sfida non è solo drammaturgica. Restituire al suono originale un’opera del primo Donizetti significa fare scelte precise sull’organico orchestrale, sulla prassi esecutiva del canto e sulla gestione degli abbellimenti. Il belcanto del primo Ottocento si reggeva su una tecnica vocale e su una libertà interpretativa che i cantanti di oggi devono ricostruire a partire dalle fonti, non semplicemente applicare per abitudine stilistica.

Le convenienze ed inconvenienze teatrali: quando Donizetti rideva del teatro

Le convenienze ed inconvenienze teatrali è uno dei titoli più particolari dell’intera produzione donizettiana. È una farsa in due atti — o in una versione più breve in un atto sola — che mette alla berlina il mondo dell’opera dall’interno: cantanti capricciosi, impresari disperati, prime donne in guerra tra loro, mamme di mezzosoprano che pretendono più arie per la figlia. Donizetti conosceva quel mondo dall’interno e ne scrisse una satira precisa, senza indulgenza ma con evidente affetto.

Portare questa opera nel contesto di un festival dedicato a Donizetti ha una logica quasi autoreferenziale: il pubblico che siede in sala sa già cosa significa assistere a un allestimento operistico, conosce le convenzioni del genere, e può cogliere ogni livello della parodia. La regia, in questo caso, ha il compito delicato di non spiegare le battute — il modo più sicuro per ucciderle — e di trovare invece una chiave visiva che faccia da moltiplicatore comico senza appesantire la leggerezza del testo musicale.

L’esule di Roma e la questione del potere

L’esule di Roma, terzo titolo del festival, è un’opera seria del 1828, scritta per il Teatro San Carlo di Napoli. Il soggetto — un uomo accusato ingiustamente e condannato all’esilio, poi riabilitato — si presta a letture che vanno ben oltre il melodramma di genere. La struttura drammatica ruota attorno al rapporto tra individuo e potere statale, tra colpa costruita e innocenza impossibile da dimostrare: temi che il teatro musicale dell’Ottocento affrontava spesso in forma allegorica, sapendo che il pubblico avrebbe letto tra le righe.

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Questo tipo di opera pone alla regia contemporanea una domanda precisa: quanto esplicitare la dimensione politica che il libretto lascia in ombra? Attualizzare il conflitto tra il protagonista e Roma imperiale può aprire letture potenti, ma rischia anche di ridurre la complessità drammatica a illustrazione di tesi. I migliori allestimenti di questo repertorio trovano un equilibrio tra la specificità storica del testo e la sua risonanza nel presente, senza forzare nessuno dei due poli.

Perché Bergamo resta il centro del mondo donizettiano

Non è retorica localistica: Bergamo è oggettivamente il luogo dove la ricerca su Donizetti è più avanzata, dove gli archivi sono più accessibili, dove esiste una comunità di musicologi, cantanti e direttori che lavora su questo repertorio con continuità. Il festival non è un evento isolato ma il punto di arrivo visibile di un lavoro che dura tutto l’anno: edizioni critiche, convegni, formazione vocale, recupero di materiali d’archivio.

Per i cantanti specializzati nel belcanto ottocentesco, partecipare al Donizetti Opera significa anche confrontarsi con un pubblico competente e con una tradizione interpretativa consolidata. Non è lo stesso che cantare Donizetti in un teatro che lo affronta occasionalmente: c’è una pressione diversa, ma anche un sostegno diverso, fatto di competenza condivisa tra palco e platea.

Chi ha la possibilità di essere a Bergamo prima del 29 novembre si trova davanti a tre produzioni che, per ragioni diverse, mostrano il repertorio donizettiano in una forma che raramente si trova altrove. Non tre repliche di un canone consolidato, ma tre tentativi — con esiti che solo la visione diretta può valutare — di capire cosa queste opere abbiano ancora da dire. Per chi segue l’opera come fenomeno musicale vivo, è esattamente il tipo di programma su cui vale la pena ragionare, indipendentemente dal risultato dei singoli allestimenti. Il sito ufficiale del festival è donizettiopera.org.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.