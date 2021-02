Annie Abrams ha voluto condividere, in queste ore, uno screenshot che evidenzia un breve dialogo tra l’attrice e Marilyn Manson nel quale, il rocker, ha commentato uno scatto della cantante Lana Del Rey. Insieme alle immagini, la Abrams manda un vero e proprio avvertimento al musicista (“Hai incasinato la mia vita, ora io lo faccio con la tua”)

#marilynmanson trash talking/body shaming #lanadelrey and asking me to find a mug shot of Ashley Walters (how cute is this @illmagore ) MM: you mess with my life, I mess with yours. That was the deal, no? Rot in hell.

Nel post di Instagram, si legge lo scambio tra il rocker e l’attrice. Dopo l’invio da parte di Manson di una foto della Del Rey, Manson la definisce “Lasagna Del Rey“, ironizzando presumibilmente sulla forma fisica della cantante.

Su Twitter, si è immediatamente scatenato un ciclone di accuse nei confronti del cantante, colpevole di body shaming, di offese nei confronti del corpo della Del Rey.

Anche la Abrams si è unita, recentemente, alle accuse nei confronti del rocker, iniziate -in maniera ufficiale- dall’ex fidanzata Evan Rachel Wood. Il 1 febbraio 2021, l’attrice aveva deciso di condividere, via Instagram, una vera e propria accusa nei confronti dell’ex compagno, raccontando di essere stata manipolata dall’uomo, definendolo pericoloso.

Il nome del mio aggressore è Brian Warner, conosciuto nel mondo anche come Marilyn Manson. Ha iniziato a prendersi cura di me quando ero adolescente e mi ha abusato in modo orribile per anni. Sono stata sottoposta al lavaggio del cervello e manipolata fino alla sottomissione. Ho smesso di vivere nella paura di ritorsioni, calunnie o ricatti. Sono qui per smascherare quest’uomo pericoloso e chiamare a raccolta le molte industrie che glielo hanno permesso, prima che rovini altre vite. Sono con le tante vittime che non staranno più zitte

Nonostante Manson abbia negato le accuse, nelle ore successive è stato scaricato dalla sua casa discografica che ha interrotto immediatamente il contratto con lui e fermato qualsiasi promozione legata al suo ultimo album pubblicato.