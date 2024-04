Coachella 2024, Billie Eilish duetta con Lana Del Rey (video)

Billie Eilish ha sorpreso il pubblico accorso al Coachella 2024 nella giornata di venerdì 12 aprile 2024. La cantante è emersa all’improvviso dal backstage e si è unita alla voce di Lana Del Rey per il brano “Ocean Eyes”. Poi le star hanno fatto un altro duetto, cantando il brano “Video Games“. Un’ospitata a sorpresa, non annunciata, che ha infiammato i presenti. E la Del Rey, al termine della loro performance l’ha definita “la voce di una generazione”.

La stima e l’affetto tra le due cantanti è sempre stata palese nonostante Billie e Lana, ad oggi, non abbiano mai duettato ufficialmente in un pezzo. Nei mesi scorsi, durante un’intervista rilasciata per “Interview“, Billie Eilish ha lodato la collega e ha sottolineato come Lana abbia aperto la strada “per tutti”, cambiando il modo in cui appaiono e suonano gli altri artisti.

Qui sotto potete vedere il video registrato dai fan presenti al Coachella 2024.

Billie Eilish joins Lana Del Rey at #Coachella to perform “Video Games.” pic.twitter.com/GwqYGhkQLt — IndieWire (@IndieWire) April 13, 2024

Molto dei fan presenti avevano immaginato un’ospite a sorpresa ma parecchi pensavano ad un’incursione di Taylor Swift per la canzone “Snow on the beach”. incluso in Midnights, l’ultimo lavoro della popstar dei record.

La versione originale di “Snow on the Beach” è diventata la canzone di Lana Del Rey con il maggior successo nelle classifiche di tutti i generi Billboard Hot 100 fino ad oggi: ha debuttato e raggiunto la posizione numero 4 in classifica, dove è rimasta un totale di sei settimane.

“Era fermamente convinta di volermi nell’album e quella canzone mi è davvero piaciuta. Ho pensato che fosse bello poter unire quel mondo, dal momento che io e Jack [Antonoff] lavoriamo insieme e così fanno Jack e Taylor. Non avevo idea di essere l’unica presenza [in quella canzone]. Se lo avessi saputo, avrei cantato l’intera seconda strofa come voleva lei. Il mio lavoro come protagonista dell’album di un grande artista è quello di assicurarmi di contribuire alla produzione della canzone, quindi ero più concentrata sulla produzione”