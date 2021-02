Marilyn Manson è stato scaricato dalla sua casa discografica nelle scorse ore dopo le accuse pubbliche della sua ex fidanzata, Evan Rachel Wood. L’attrice ha puntato il dito contro il rocker, tacciandolo di aver compiuto abusi sessuali e di altro tipo contro di lei e sostenendo di essere stata “manipolata alla sottomissione” durante la loro relazione.

Il nome del mio aggressore è Brian Warner, conosciuto nel mondo anche come Marilyn Manson. Ha iniziato a prendersi cura di me quando ero adolescente e mi ha abusato in modo orribile per anni. Sono stata sottoposta al lavaggio del cervello e manipolata fino alla sottomissione. Ho smesso di vivere nella paura di ritorsioni, calunnie o ricatti. Sono qui per smascherare quest’uomo pericoloso e chiamare a raccolta le molte industrie che glielo hanno permesso, prima che rovini altre vite. Sono con le tante vittime che non staranno più zitte