Si terrà martedì 4 giugno 2024 il concerto di Lana Del Rey a Milano, all’Ippodromo Snai La Maura. Il live fa parte del “Did You Know That There’s a Tour Around the World” a supporto del suo nono album in studio “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd”, uscito il 24 marzo 2023.

Nel 2019, la Del Rey sveva intrapreso il Norman Fucking Rockwell! Tour ma, per problemi legati alla saliute, il tour si è concluso improvvisamente. A causa della pandemia di COVID-19, la cantante non è stata in grado di andare in tour per gli album Chemtrails over the Country Club e Blue Banisters.

Il concerto di Lana Del Rey fa parte della rassegna I-Days Milano Coca Cola che include, nei prossimi giorni, i live di Doja Cat e dei The Vaccines. Qui sotto potete leggere la scaletta del concerto della cantautrice, insieme alle informazioni sui biglietti e su come arrivare all’Ippodromo Snai La Maura.

La scaletta di Lana Del Rey in concerto a Milano, 4 giugno 2024

Without You

West Coast

Doin’ Time

Summertime Sadness (

Cherry

Pretty When You Cry

Ride

Born To Die

Bartender

Burnt Norton Interlude

The Grants

Did you know that there’s a Tunnel Under Ocean Blvd

Norman fucking Rockwell!

Arcadia

Candy Necklace

hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but I have it / Women Who Run With The Wolves

A&W

Young And Beautiful / It’s just a burning memory

Orari concerto Lana Del Rey (preceduta da Clara e da Dardust)

Il concerto inizierà alle 21.15 circa.

La musica ha inizio alle ore 18.00 con il live di Clara, seguito alle ore 19.30 da Dardust. Infine Lana Del Rey è attesa sul palco degli I-Days alle ore 21.15.

Come arrivare all’Ippodromo Snai La Maura

Come riportato dal sito ufficiale, ecco come arrivare all’Ippodromo La Maura a Milano:

In auto

Dall’autostrada A8 (Milano – Varese): uscita casello Milano, direzione Milano Centro/Viale Certosa, seguire per San Siro, poi via Diomede, via Ippodromo, via Montale e via Lampugnano.

Autostrada A4 (Torino-Trieste): da Trieste, direzione Milano Centro, uscire verso Viale Certosa, e proseguire in direzione San Siro, quindi via Diomede, via Ippodromo, via Montale e via Lampugnano; da Torino, prima del casello di Milano proseguire verso Linate, uscire a Settimo Milanese/Via Novara e quindi percorrere il tunnel di via Patroclo, infine via Montale e via Lampugnano.

Autostrada A1 (Milano – Roma) superare la “barriera” di Melegnano, tangenziale ovest, uscire a Settimo Milanese/Via Novara e proseguire verso San Siro, tunnel di via Patroclo, poi via Montale e via Lampugnano.

Con mezzi pubblici

In metro: la fermata più vicina è la “Uruguay” della linea M1 “rossa”; una volta in superficie, dirigersi verso Sud e percorrere via Adolfo Omodeo, all’incrocio con via Lampugnano girare a destra e si arriva all’ingresso dell’ippodromo. Il tratto a piedi è di circa 800 metri. La linea M1 ha stazioni di scambio con le altre linee metropolitane milanesi.

Con i mezzi di superficie: la fermata più vicina è quella della linea 69 in via Ugo Betti, che dista poche centinaia di metri dall’ingresso de La Maura. La linea 69 ha capolinea in Piazza Firenze (coincidenza con tram 1, 12, 14 e 19, autobus 43, 48 e 57) e presso il parcheggio scambiatore di Molino Dorino (Metropolitana M1 rossa).