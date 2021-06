I Maneskin stanno vivendo un momento d’oro, meritato, con la vittoria del Festival di Sanremo e dell’Eurovision Song Contest 2021. Un doppio successo confermato anche dai numeri delle vendite e degli streaming, non solo in Italia ma in tutta Europa. E nel mondo intero, possiamo aggiungere. Anche in America, Miley Cyrus ha accolto la stima espressa dalla band e, proprio nelle scorse ore, li ha definiti i suoi migliori amici, via Instagram, davanti a milioni e milioni di ulteriori followers.

In una recente intervista a Vanity Fair, il gruppo ha fatto un bilancio e diverse riflessioni proprio sui tanti temi che li riguardano. E, in maniera intelligente e con sguardo attento, lo stesso Damiano ha risposto, concordando, alle parole di Emma. Ricordate? In conferenza stampa per la partenza del suo tour, aveva sottolineato l’assenza di difesa nei suoi confronti quando venne massacrata per un paio di shorts oro indossati durante la sua partecipazione all’Eurovision Song Contest nel 2014. Ha parlato di sessismo, di diversa considerazione per gli uomini e le donne del mondo dello spettacolo. Lei derisa, i Maneskin (a petto nudo, con i tacchi) osannati da tutti. E Damiano ha accettato la riflessione, concordando ma anche sottolineando come sia -sebbene in un numero inferiore- possibile anche per un ragazzo: