I Maneskin hanno superato i confini italiani grazie alla loro partecipazione e vittoria all’Eurovision Song Contest 2021 con “Zitti e buoni”. Ma ora, dopo essersi fatti conoscere in tutta Europa e aver conquistato la classifica inglese al 17esimo posto (dopo 30 anni dall’ultima volta che una canzone in italiano era riuscita nell’impresa…) adesso anche l’America ha strizzato l’occhio al gruppo italiano. Dopo aver ammesso di sognare una collaborazione con Miley Cyrus, la band ha ricevuto il follow della diretta interessata su Instagram.

Ma non è finito qua. Perché, nelle scorse ore, via Instagram, i Maneskin hanno interpretato qualche secondo di Midnight Sky, taggando la cantante americana. E lei ha re-postato il breve video, aggiungendo la frase “I miei migliori amici”.

Sarebbe sicuramente un colpaccio riuscire nell’impresa di duettare con Miley Cyrus e quindi ottenere fama e riscontro anche in territorio americano. Che questo scambio di stima e reciproco affetto posso assicurare una vera e proprio concretezza anche in ambito musicale? Lo scopriremo…

Un anno d’oro per i Maneskin che hanno prima vinto il Festival di Sanremo per poi trionfare all’Eurovision Song Contest 2021.

E da lì, i record sono aumentati ancora di più…

Zitti e Buoni, infatti, ha segnato due traguardi storici per quanto riguarda Spotify. La canzone trionfatrice è diventata il brano italiano più “streammato” di sempre in un giorno, toccando quota 4 milioni di stream in sole 24 ore.

Il record più interessante, però, è un altro: per la prima volta, infatti, una canzone italiana è entrata nella top ten della Top 200 Global di Spotify, la classifica dei brani più ascoltati al mondo, precisamente al nono posto.

E a questo si aggiunge il record storico (mai avvenuto da oltre trent’anni) con Zitti e buoni alla 17esima posizione della classifica inglese con un pezzo cantato in lingua italiana.