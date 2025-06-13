Maneskin, il sole cala sulla band rock: ricavi dimezzati e utile ai minimi. Cosa succede

Maneskin, i ricavi della band dell’ultimo anno si sono dimezzati e gli utili sono ai minimi. Cosa succede e quali sono le aspettative future per l’iconico gruppo.

Il successo dei Maneskin subisce una battuta d’arresto, La band rock made in Italy, dopo aver conquistato il Festival di Sanremo e l‘Eurovision ha avuto un attenzione mediatica planetaria. Nel giro la band si è esibita live in ogni parte del mondo, ha conquistato anche il mercato statunitense e ricevuto l’attenzione di band storiche come i Rolling Stones. La loro ascesa appariva inarrestabile e destinata a consolidarsi a lungo termine. Del resto i 4 ragazzi romani, capitanati da Damiano David, hanno dimostrato di avere talento fuori dal comune. Inoltre hanno rappresentato il ritorno di un rock puro e originale.

Poi è successo qualcosa c’è stata l’inversione di rotta. Nonostante i 4 membri della band non hanno mai parlato di liti e divergenza d’opinioni, le loro esibizioni sono diventate sempre più rare. E se Victoria De Angelis, Thomas e Eitan sono stati paparazzati più volte insieme, Damiano ha scelto di trattenersi negli Stati Uniti dove si è anche legato alla cantante Dove Cameron. David ha anche intrapreso la carriera da solista e ha da poco debuttato con un nuovo album, Funny Little Liars, che sta presentando in giro per il mondo.

Tuttavia l’artista romano ha più volte ribadito di non aver concluso la sua esperienza con i Maneskin, il gruppo potrebbe tornare presto sul palco: “Sarò presuntuoso ma non penso che quello che abbiamo fatto con la band possa essere oscurato né da me né da altri, sia in cuor mio e nostro, che a livello di dati, è stato unico e raro, un allineamento di pianeti stupendi”. Ha poi aggiunto: “Essere in quattro ci ha dato molta forza, ma questo percorso solista mi ha aiutato a trovare il mio potenziale completo. Quando tornerò alla band, sarò un artista migliore”.

Maneskin situazione finanziaria critica: l’esito del nuovo bilancio

Le parole di Damiano David confermano la sua intenzione di tornare ad esibirsi con i Maneskin. Un’affermazione positiva per la società che gestisce gli utili del gruppo. Recentemente la Maneskin Empire srl, costituita nel 2019 e di cui soci paritari al 25% ciascuno i 4 componenti la band, si è riunita per approvare il bilancio 2024. L’esito dell’incontro non è stato del tutto positivo visto che i ricavi dell’anno di riferimento si sono dimezzati sono passati da 18,8 a 8,5: una mancanza dovuta soprattutto all’assenza di live e concerti e non solo.

Anche gli utili hanno subito un rilevante calo e sono passati da 1,4 milioni a 423mila euro. Per questo il presidente dell’assemblea ha deliberato di non dividere gli utili e tenerli a riserva e in tal modo il patrimonio netto è salito da 1,8 milioni a 2,2 milioni. C’è tuttavia un dato positivo: i debiti si sono ridotti. Il presidente ha poi sottolineato che il 2026 sarà sicuramente un anno in crescita per la band, il che fa presagire che il gruppo è prossimo a tornare a lavorare insieme.

Il viaggio dei Maneskin non è ancora finito

Nonostante l’impero dei Maneskin sembra essere per molti sul viale del tramonto, altri sono certi che la band tornerà presto all’apice del successo. N’è convinto Damiano Davide, ma anche gli altri membri del gruppo che in questo periodo si sono esibiti come musicisti solisti: “E anche se coi Maneskin non pubblicheremo più canzoni di successo ci sarà per sempre quello che abbiamo creato e il rapporto che c’è tra noi. Non mi pongo il problema perché ho tantissima fiducia per quello che abbiamo fatto con la band…”

Damiano ha anche rivelato alla stampa che nei suoi prossimi concerti da solista potrebbe esserci qualche sorpresa: possibile una reunion della band? Il cantante non esclude nulla, ma non rivela ulteriori dettagli su quello che potrebbe accadere sul palco.