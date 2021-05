La finale dell’Eurovision 2021 andrà in onda questa sera, su Rai 1, con la conduzione di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio. L’evento sarà in diretta dalle 21 ma ci sarà prima un’anteprima con i due presentatori pronti a raccontare il viaggio e l’esperienza dei Maneskin a Rotterdam, in gara a rappresentazione dell’Italia con il brano “Zitti e buoni”.

Chi vincerà questa edizione? Come riportato da TvBlog, i pronostici sono favorevoli per il nostro Paese che ha ottime possibilità di classificarsi ai primi posti (per superstizione non sbilanciamoci troppo…). Il brano dei Maneskin è il più scaricato della kermesse e la band romana scala la lavagna di Stanleybet.it: il successo vale 3 volte la scommessa, davanti alla favorita della vigilia, la francese Barbara Pravi con “Voilà”, che ora scivola a 3,75. Sul podio anche la maltese Destiny, interprete di “Je me casse”, e offerta a 7,00, poi l’Ucraina con i Go_A che sono approdati in finale con la loro “Shum” e che si giocano su Stanleybet.it a 8 volte la posta. Doppia cifra, a 10,00, per lo svizzero Gjon’s Tears con “Tout l’Univers”, a 15,00 il successo degli islandesi Daði og Gagnamagnið, in gara con la registrazione di una prova sul palco a causa della positività al Covid-19 di uno dei membri della band (come avvenuto per Irama a Sanremo 2021).

Durante la serata ci saranno tutte le 26 esibizioni dei Paesi in gara e, successivamente, ognuno, in collegamento, assegnerà i punti ai Paesi più meritevoli. Il massimo è di 12 punti.

Qui sotto la scaletta della serata l’ordine di esibizione dei Paesi. Si parte da Cipro per chiudere con San Marino. Per poter vedere l’esibizione dei nostri Maneskin, dovremo aspettare la 24esima performance.

1 Cipro, Elena Tsagkrinou El diablo

2 Albania, Anxhela Peristeri Karma

3 Israele, Eden Alene Set Me Free

4 Belgio, Hooverphonic The Wrong Place

5 Russia, Maniža Russian Woman

6 Malta, Destiny Je me casse

7 Portogallo, The Black Mamba Love Is on My Side

8 Serbia, Hurricane Loco loco

9 Regno Unito, James Newman Embers

10 Grecia, Stefania Last Dance

11 Svizzera, Gjon’s Tears Tout l’Univers

12 Islanda, Daði & Gagnamagnið 10 Years

13 Spagna, Blas Cantó Voy a quedarme

14 Moldavia, Natalia Gordienko Sugar

15 Germania, Jendrik I Don’t Feel Hate

16 Finlandia, Blind Channel Dark Side

17 Bulgaria, Victoria Growing Up Is Getting Old

18 Lituania, The Roop Discoteque

19 Ucraina, Go_A Šum

20 Francia, Barbara Pravi Voilà

21 Azerbaigian, Efendi Mata Hari

22 Norvegia, Tix Fallen Angel

23 Paesi Bassi, Jeangu Macrooy Birth of a New Age

24 Italia, Måneskin Zitti e buoni

25 Svezia, Tusse Voices

26 San Marino, Senhit feat. Flo Rida Adrenalina

Noi di Soundsblog seguiremo la diretta liveblogging, minuto per minuto, per commentare insieme questa serata finale dell’Eurovision 2021. A più tardi!