La musica live si accende con Emma e la sua data zero a Lignano Sabbiadoro. Poi le due date all’Arena di Verona il 6 e 7 giugno e il tour estivo del suo Fortuna Live Tour 2021. La cantante, si è raccontata ieri in conferenza stampa e ha ricordato i pregiudizi subiti all’inizio della sua carriera. E non solo, come sottolinea ricordando la sua partecipazione all’Eurovision Song Contest con il brano “La mia città”…

La stima degli artisti grandi mi hanno fatto capire che meritavo di stare in questo mondo. Sono stati attestati di stima importantissimi. Pregiudizi ci sono sempre stati, ci sono e ci saranno, ora non me ne frega più niente. Ho capito che non devo dimostrare niente a nessuno se non a me stessa. So quanto valore do al mio lavoro. Non sono stata appoggiata quanto meritavo, forse, ai tempi. Molti italiani si indignavano per un paio di pantaloncini dorati durante l’Eurovision, forse il mio era un pezzo troppo rock per una donna all’Eurovision. Oggi si indignano contro i francesi che hanno criticato un ragazzo a petto nudo e con i tacchi ma nessuno, ai tempi, si è indignato per quelle accuse fatte nei miei confronti