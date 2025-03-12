FUNNY little FEARS, Damiano David: l’album solista esce il 16 maggio 2025 (tracklist)
La tracklist dell’album da solista di Damiano David disponibile a partire dal 16 maggio 2025: tutte le notizie sul progetto
“FUNNY little FEARS” è il titolo dell’atteso primo album solista di Damiano David, in uscita il 16 maggio 2025.
L’album, che uscirà per Sony Music Italy / Epic Records in fisico e digitale nella doppia versione CD e vinile, è disponibile da ora in pre-order cliccando qui.
Sono 14 i brani che compongono questo nuovo progetto discografico iniziato con la teatralità di “Silverlines” (prodotta da Labrinth), proseguito con l’energia di “Born With a Broken Heart” e con l’intensità dell’ultimo singolo “Next Summer”: tre brani molto diversi tra loro che hanno evidenziato la versatilità dell’artista e hanno dato al pubblico un assaggio di questo album.
FUNNY little FEARS di Damiano David, la tracklist del disco
Questa la tracklist di FUNNY little FEARS:
- VOICES
- NEXT SUMMER
- ZOMBIE LADIE
- THE BRUISE
- SICK OF MYSELF
- ANGEL
- TANGO
- BORN WITH A BROKEN HEART
- TANGERINE
- MARS
- THE FIRST TIME
- PERFECT LIFE
- SILVERLINES
- SOLITUDE (No One Understands Me)
Damiano David, Word Tour 2025
Cresce intanto l’attesa per il World Tour 2025 che vedrà l’artista impegnato in oltre 30 date tra EUROPA, AUSTRALIA, NORD AMERICA, SUD AMERICA e ASIA.
Primo appuntamento italiano il 7 ottobre all’Unipol Forum di Milano, sold out invece la data di Roma l’11 ottobre al Palazzo dello Sport che a grande richiesta raddoppia, con una seconda data il 12 ottobre.
FESTIVAL 2025
- Sabato 21 Giugno – Lisbona, Portogallo – MEO Kalorama
- Sabato 5 Luglio – Belgio – Rock Werchter
- Giovedì 17 Luglio – Carhaix, Francia – Vieilles Charrues
- Venerdì 1 Agosto – Montréal, Québec, Canada – Osheaga
TOUR MONDIALE 2025
- Giovedì 11 Settembre – Varsavia, Polonia – COS Torwar SOLD OUT
- Sabato 13 Settembre – Berlino, Germania – Uber Eats Music Hall SOLD OUT
- Lunedì 15 Settembre – Amsterdam, Paesi Bassi – AFAS Live
- Mercoledì 17 Settembre – Colonia, Germania – Palladium SOLD OUT
- Domenica 21 Settembre – Barcellona, Spagna SOLD OUT
- Lunedì 22 Settembre – Madrid, Spagna – NUOVI BIGLIETTI IN VENDITA
- Venerdì 26 Settembre – Parigi, Francia SOLD OUT
- Domenica 28 Settembre – Londra, Regno Unito – Roundhouse SOLD OUT
- Lunedì 29 Settembre – Londra, Regno Unito – Roundhouse
- Giovedì 2 Ottobre – Bruxelles, Belgio – Forest National Club SOLD OUT
- Sabato 4 Ottobre – Zurigo, Svizzera – Halle622 SOLD OUT
- Martedì 7 Ottobre – Milano, Italia – Unipol Forum
- Sabato 11 Ottobre – Roma, Italia – Palazzo dello Sport SOLD OUT
- Domenica 12 Ottobre – Roma, Italia – Palazzo dello Sport NUOVA DATA
- Mercoledì 22 Ottobre – Sydney, Australia – Enmore Theatre
- Venerdì 24 Ottobre – Melbourne, Australia – Forum
- Lunedì 27 Ottobre – Tokyo, Giappone – Tokyo Garden Theater
- Mercoledì 29 Ottobre – Osaka, Giappone – Zepp Osaka Bayside
- Venerdì 7 Novembre – San Paolo, Brasile – Tokio Marine Hall
- Domenica 9 Novembre – Santiago, Cile – Teatro Caupolicán
- Martedì 11 Novembre – Buenos Aires, Argentina – Complejo C Art Media
- Giovedì 13 Novembre – Bogotá, Colombia – Teatro Royal Center
- Lunedì 17 Novembre – Città del Messico, Messico – Auditorio BlackBerry SOLD OUT
- Venerdì 21 Novembre – Seattle, USA – Paramount Theatre
- Domenica 23 Novembre – San Francisco, USA – The Masonic
- Martedì 25 Novembre – Los Angeles, USA – The Wiltern
- Sabato 29 Novembre – Chicago, USA – The Riviera Theatre
- Domenica 30 Novembre – Detroit, USA – The Fillmore Detroit
- Martedì 2 Dicembre – Toronto, Canada – Coca-Cola Coliseum VENUE UPGRADED
- Giovedì 4 Dicembre – Montréal, Canada – MTELUS
- Sabato 6 Dicembre – Philadelphia, USA – The Fillmore Philadelphia
- Lunedì 8 Dicembre – New York, USA – Brooklyn Paramount SOLD OUT
- Martedì 9 Dicembre – New York, USA – Brooklyn Paramount
- Martedì 16 Dicembre – Washington DC, USA – The Fillmore Silver Spring