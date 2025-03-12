“FUNNY little FEARS” è il titolo dell’atteso primo album solista di Damiano David, in uscita il 16 maggio 2025.

L’album, che uscirà per Sony Music Italy / Epic Records in fisico e digitale nella doppia versione CD e vinile, è disponibile da ora in pre-order cliccando qui.

Sono 14 i brani che compongono questo nuovo progetto discografico iniziato con la teatralità di “Silverlines” (prodotta da Labrinth), proseguito con l’energia di “Born With a Broken Heart” e con l’intensità dell’ultimo singolo “Next Summer”: tre brani molto diversi tra loro che hanno evidenziato la versatilità dell’artista e hanno dato al pubblico un assaggio di questo album.

FUNNY little FEARS di Damiano David, la tracklist del disco

Questa la tracklist di FUNNY little FEARS:

VOICES

NEXT SUMMER

ZOMBIE LADIE

THE BRUISE

SICK OF MYSELF

ANGEL

TANGO

BORN WITH A BROKEN HEART

TANGERINE

MARS

THE FIRST TIME

PERFECT LIFE

SILVERLINES

SOLITUDE (No One Understands Me)

Damiano David, Word Tour 2025

Cresce intanto l’attesa per il World Tour 2025 che vedrà l’artista impegnato in oltre 30 date tra EUROPA, AUSTRALIA, NORD AMERICA, SUD AMERICA e ASIA.

Primo appuntamento italiano il 7 ottobre all’Unipol Forum di Milano, sold out invece la data di Roma l’11 ottobre al Palazzo dello Sport che a grande richiesta raddoppia, con una seconda data il 12 ottobre.

FESTIVAL 2025

Sabato 21 Giugno – Lisbona, Portogallo – MEO Kalorama

Sabato 5 Luglio – Belgio – Rock Werchter

Giovedì 17 Luglio – Carhaix, Francia – Vieilles Charrues

Venerdì 1 Agosto – Montréal, Québec, Canada – Osheaga

TOUR MONDIALE 2025