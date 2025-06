Damiano David, la verità sulla fine della storia d’amore con Giorgia Soleri

Ribattezzati dalla stampa “i fidanzati dei Maneskin”, Damiano David e Giorgia Soleri hanno conquistato le pagine del gossip solo dopo l’annuncio della loro separazione. Un annuncio a cui hanno fatto seguito diverse polemiche e qualche botta e risposta a distanza. Da quando i Maneskin si sono affermati come gruppo internazionale, Giorgia si è rivelata una compagna presente, ha sempre sostenuto Damiano che a sua volta ha condiviso le sue battaglie. I due sono stati legati per più di 6 anni e sembravano una coppia affiatata e molto innamorata, poi è successo qualcosa di prevedibile.

Vista la giovane età di entrambi e la conduzione di due vite completamente diverse l’addio era più che fisiologico, tuttavia i due sono riusciti ad alimentare l’attenzione nei loro confronti e per settimane sono diventati protagonisti del gossip. Ma quali sono le ragioni della rottura? Cos’è successo realmente fra i due storici fidanzati? Nonostante i rumors Damiano e Giorgi si sono detti molto legati l’uno all’altra, anche oggi che hanno intrapreso strade diverse si vogliono molto bene. Tuttavia a alimentare i pettegolezzi sono stati proprio loro due.

Inizialmente il frontman dei Maneskin, oggi solista, è stato paparazzato in un locale mentre baciava una ragazza. Uno scatto che allertato i media e che ha costretto il cantante a motivare il suo atteggiamento, visto all’epoca risultava ancora fidanzato con la Soleri. Damiano ha infatti scritto un post su Instagram dove ha dato la sua versione dei fatti in merito alla paparazzata: “ Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo “. Parole quelle dell’artista che negavano il tradimento.

Giorgia Soleri: “Non eravamo una coppia monogoma”

Immediata la risposta di Giorgia Soleri, che seppur ha tentato di giustificare l’ormai ex fidanzato, non ha nascosto il fastidio per quanto accaduto: “ Non considero l’esclusività un valore (al contrario lo è l’inclusività), motivo per cui la relazione tra me e Damiano era, di comune accordo e in modo del tutto consensuale, non monogama.” Ha poi aggiunto : “Per tutelarci però in questo momento delicato fatto di enormi cambiamenti, avevo esplicitamente chiesto di avere un po’ di discrezione nelle nostre vite pubbliche”.

Alla Soleri non interessava il tradimento, ma il fatto che il cantante si era fatto beccare. Inoltre secondo alcuni rumors anche lei all’epoca aveva già trovato un nuovo amore. Tutte voci non confermate che hanno solo alimentato i pettegolezzi. Oggi Damiano è legato a Dove Cameron, la relazione appare stabile e sincera, e i due sembrano non riuscire a stare distanti più di qualche giorno. L’attrice in questi giorni è al fianco del cantante nel suo tour promozionale per le varie città europee.

Damiano David: “Sono profondamente innamorato”

In una recente intervista rilasciata a La Stampa, Damiano David ha parlato della sua relazione con Dove, e si è detto profondamente innamorato anche perché la giovane star americana è arrivata nella sua vita in un momento non facile. Aveva chiuso da poco una relazione con una ragazza che lo aveva ferito profondamente: “Quella rottura mi ha atterrato. Mi sono sentito perso e depotenziato. Non sapevo chi fossi, era come se quella ragazza si fosse portata via la mia identità.

Non mi sono mai sentito tanto solo anche se sono sempre stato circondato da un sacco di gente che mi vuole bene ma ho dovuto riconnettermi con me stesso”. Sulla rottura con l’ex storica Giorgia Soleri non ha voluto riferire altri dettagli, ha tuttavia ribadito di aver trovato oggi una stabilità emotiva con Cameron: “L’arrivo di una nuova relazione, stabile come quella che ho tutt’ora, è stata importante anche per il disco perché sono profondamente innamorato”.