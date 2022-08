Come da tradizione, anche quest’anno Madonna festeggerà il suo compleanno in Italia. Niente Puglia, bensì in Sicilia, a Noto, per il suoi 64 anni.

Non ci sono informazioni ufficiali ma i festeggiamenti, secondo quanto emerso dai rumors, vede la cantante già atterrata in Sicilia. Madonna sarebbe pronta ad una grande festa e nell’attesa si troverebbe in pieno centro storico della città (qualcuno parla di Palazzo Castelluccio). Riservatezza e privacy massima da parte degli invitati, accolti dalla popstar per una cena e un party all’aperto, sotto le stelle. Elevata sicurezza per i festeggiamenti previsti il 16 agosto 2022, giorno della nascita dell’artista.

Vi daremo ulteriori informazioni non appena saranno possibili indiscrezioni.

La cantante, intanto, recentemente, ha collaborato con Beyoncé nella versione remix di “Break my soul”. Si tratta del primo featuring tra le due, a sostegno del nuovo progetto solista dell’ex Destiny’s Child.

Inoltre, durante l’intervista in tv da Jimmy Fallon per lanciare il suo greatest Hits, Finally Enough Love: 50 Number Ones, in uscita il 19 agosto 2022, Madonna ha raccontato un aneddoto curioso sulla sua carriera, risalente alla sua performance agli Mtv Vmas nel 1984:

“Ho fatto quello spettacolo e ho camminato giù per le scale molto ripide di una torta nuziale e sono arrivata in fondo e ho iniziato a ballare in giro e le mie décolleté bianche a spillo sono cadute. Volevo farla sembrare come se fosse una coreografia. Ma il mio vestito si è alzato e il mio sedere si stava mostrando. Riesci a immaginarlo? Non sapevo nemmeno che il mio sedere si stesse mostrando. Non era nemmeno tutto il sedere, era solo come una guancia, mezza parte. Quando sono andata nel backstage, il mio manager mi ha detto che la mia carriera era finita. Quelli erano i giorni in cui non dovevi mostrare il sedere per avere una carriera. Ora è il contrario”