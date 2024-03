Madonna, attualmente impegnata con il suo “Celebration tour“, ha recentemente parlato della sua “esperienza vicina alla morte” con i fan, entrando nei dettagli e riportando le prime parole che ha pronunciato dopo essersi risvegliata dal coma.

Costretta a rinviare il suo Celebration Tour lo scorso giugno, la popstar si è trovata a combattere per la propria vita quando è stata ricoverata in terapia intensiva per un’infezione batterica. Sebbene abbia alla fine sconfitto l’infezione e sia riuscita a partire in tour, ha parlato delle difficoltà legate all’intera vicenda. Mentre si esibiva a Inglewood, California, ha raccontato alla folla:

“È stato piuttosto spaventoso – ovviamente non lo sapevo per quattro giorni perché ero in coma indotto, ma quando mi sono svegliata, la prima parola che ho detto è stata ‘No’. Sono abbastanza sicura che Dio mi stesse dicendo, ‘Vuoi venire con noi? Vuoi venire con me, vuoi andare in questa direzione?’ E ho detto, ‘No, no!‘”

Oltre a condividere i ricordi dell’incidente, Madonna ha anche rivelato come avesse pensato ai suoi figli quando si è finalmente svegliata.

“Il mio primo pensiero quando mi sono svegliata in ospedale sono stati i miei figli.”

Sebbene sia completamente guarita, Madonna ha aggiunto che il processo di recupero non è stato così facile come alcuni potrebbero pensare.

“Per me è stato così difficile camminare dalla mia casa al cortile e sedermi al sole. Non sapevo quando avrei potuto alzarmi di nuovo e quando sarei potuta tornare me stessa. È stato strano non sentirmi più in pieno controllo. Quella è stata la mia lezione”

La cantante si esibita a Milano il 23 e 25 novembre 2023 con due date del suo Celebration tour e due date sold out, attirando migliaia di fan da tutto il Paese. Nel suo concerto, i suoi pezzi più noti e amati, dall’inizio della sua carriera fino ai pezzi più recenti.