L’atteso duetto è arrivato: Beyoncé e Madonna hanno unito le forze per un remix di “Break My Soul”. E’ uscito nelle scorse ore “The Queens Remix” del primo singolo estratto dal nuovo disco dell’ex Destiny’s Child, insieme a parti del successo di Madonna del 1990, Vogue.

Imitando la classica sezione delle parole pronunciate di Madonna di “Vogue”, Beyoncé dà il nome alle iconiche donne di colore nella musica, tra cui Aaliyah, Nina Simone e sua sorella, Solange Knowles. E ovviamente Beyoncé aggiunge anche l’amica e collega Queen Mother Madonna, insieme ad Aaliyah, Rosetta Tharpe, Santigold, Bessie Smith, Nina Simone, Betty Davis, Solange Knowles. Lauryn Hill, Roberta Flack, Toni, Janet, Tierra Whack. Missy , Diana, Grace Jones, Aretha, Anita, Grace Jones, tra i vari nomi.

Si tratta della prima collaborazione ufficiale di Madonna e Beyoncé. Qui sotto testo e traduzione del brano, remix dell’originale “Break my soul”, uscito a giugno 2021.

Break my soul, The Queens Remix, Ascolta la canzone

Qui potete ascoltare “Break My Soul: The Queens Remix” di Beyoncé e Madonna, in streaming:

Break my soul, The Queens Remix: Beyoncé e Madonna, Testo canzone

Qui sotto il testo di Break My Soul, The Queens Remix di Beyoncé e Madonna.

Ooh, la, la

Ooh, la, la, la, la

La-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la

La-la-la-la, la-la-la-la, la

Ooh, la, la

La-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la

La-la-la-la, la-la-la-la, la (Ooh, la, la, la)

I, mother of my house, vow, to keep my f–ing mouth to myself (La-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la)

You make me smile, I vow to love thy hater

I believe in you, you can do it

Release ya anger, release ya mind

Release ya job, release the time

Release ya trade, release the stress

Release the love, forget the rest (You can do it)

Release, repressed, suppressed, regressed, redirect all that anger (To me)

Give it to me (To me), give it to me (You can do it)

Everybody (Yaka-yaka, yaka-yaka, yaka-yaka, yaka-yaka)

Everybody (Yaka-yaka, yaka-yaka, yaka-yaka, yaka-yaka)

Everybody (Yaka-yaka, yaka-yaka, yaka-yaka, yaka-yaka)

I’m built for this, I can take it (Everybody)

I can take it, you can do it

I just fell in love

And I just quit my job (Move to the music)

I’m gonna find new drive

Damn, they work me so damn hard

Work by nine

Then off past five

And they work my nerves

That’s why I cannot sleep at night (You know you can do it)

I’m lookin’ for motivation (You motivate me)

I’m lookin’ for a new foundation, yeah (Thank you)

And I’m on that new vibration (Just keep speaking my name)

I’m buildin’ my own foundation, yeah

Hol’ up, oh, baby, baby (Hol’ up)

You won’t break my soul

You won’t break my soul

You won’t break my soul (Go with the flow)

You won’t break my soul (You know you can do it)

I’m tellin’ everybody, na, na

Everybody

Everybody

Everybody (I’m built for this)

I’m ‘bout to explode, take off this load

Bend it, bust it open, won’t ya make it go

I’m ‘bout to explode, take off this load

Bend it, bust it open, won’t ya make it go

Bend it, bust it open, bend it, bust it open, bend it, bend it

Bend it, bust it open, bend it, bust it open, bend it, bend it

Yaka-yaka, yaka-yaka, yaka-yaka, yaka-yaka

Yaka-yaka, yaka-yaka, yaka-yaka, yaka-yaka

I’ma let down my hair ‘cause I lost my mind

Bey is back and I’m sleepin’ real good at night

The queens in the front and the Doms in the back

Ain’t takin’ no flicks but the whole clique snapped

It’s a whole lot of people in the house

Tryin’ to smoke with the yak in your mouth

And we back outside

You said you outside, but you ain’t that outside

Worldwide hoodie with the mask outside

In case you forgot how we act outside

(Strike a pose)

Love thy hater, woo (Vogue)

Queen Mother Madonna, I love ya

(Strike a pose, vogue)

(You know you can do it)

Rosetta Tharpe, Santigold (Vogue)

Bessie Smith, Nina Simone (Vogue)

Betty Davis, Solange Knowles

Badu, Lizzo, Kelly Rowl’ (You know you can do it)

Lauryn Hill, Roberta Flack

Toni, Janet, Tierra Whack (Let your body move to the music)

Missy, Diana, Grace Jones

Aretha, Anita, Grace Jones (Hey, hey, hey)

Helen Folasade Adu, Jilly from Philly, I love you, boo (Come on, vogue)

Don’t just stand there, get in to it (Let your body go with the flow)

Strike a pose, there’s nothing to it (You know you can do it)

Vogue (Do it, do it, do it)

Ah (Ah-ah-ah, la-la-la, la-la-la-la-la-la)

Mother of the House, ah (Ah-ah-ah, la-la-la)

Michelle, Chlöe, Halle, Aaliyah (La-la-la-la-la-la, Mother of the house)

Alicia, Whitney, Riri, Nicki (Ah-ah-ah, la-la-la, la-la-la-la-la-la, House of Xtravaganza)

House of Revlon, House of LaBeija (La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la)

House of Amazon, the House of Aviance (La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la)

The House of Balmain (Go with the flow), the House of Ninja (La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la, you know you can do it)

The House of Lanvin, House of Telfar

House of Ladosha, House of Mugler (Go with the flow, you)

The House of Balenciaga, the House of Mizrahi-i-i-i-i (Go with the flow)

Hehehehe (You know you can do it)

Yeah, yeah (La-la-la-la-la)

(La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la, oh, ooh, oh, yeah, you know you can do it)

Vogue

We go ‘round in circles

Vogue

We go ‘round in circles

Vogue

We go up and down

Vogue

Up and down, searchin’ for love (Love, love, love, love)

(Vogue) You won’t break my soul

You won’t break my soul (Move to the music)

And I’m tellin’ everybody (Vogue)

Everybody

Everybody (Vogue)

Everybody (Go with the flow)

Yeah, yeah (Ooh, you got to)

Yeah, yeah (Let your body move to the music)

Got motivation (Ooh, you got to)

I done found me a new foundation, yeah (Let your body go with the flow)

I’m takin’ my new salvation (Ooh, you got to)

And I’ma build my own foundation, yeah (Vogue, you, you know you can do it)

Go with the flow, you (Vogue, vogue)

Go with the flow, you know you can do it (Vogue, vogue)

Go with the flow, you know you can do it (Vogue, vogue)

Break my soul, The Queens Remix: Beyoncé e Madonna, Traduzione canzone

Qui sotto la traduzione di Break My Soul, The Queens Remix di Beyoncé e Madonna.

Ooh La La

Ooh, la, la, la, la

La-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la

La-la-la-la, la-la-la-la, la

Ooh La La

La-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la

La-la-la-la, la-la-la-la, la (Ooh, la, la, la)

Io, madre di casa mia, giuro di tenere la mia f0ttuta bocca per me (La-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la)

Mi fai sorridere, giuro di amare i. loro odiatore

Io credo in te, puoi farcela

Libera la tua rabbia, libera la tua mente

Rilascia il tuo lavoro, libera il tempo

Rilascia il tuo commercio, libera lo stress

Rilascia l’amore, dimentica il resto (puoi farlo)

Rilascia, repressa, repressa, regredita, reindirizza tutta quella rabbia (a me)

Dammela (a me), dammela (puoi farcela)

Tutti (Yaka-yaka, yaka-yaka, yaka-yaka, yaka-yaka)

Tutti (Yaka-yaka, yaka-yaka, yaka-yaka, yaka-yaka)

Tutti (Yaka-yaka, yaka-yaka, yaka-yaka, yaka-yaka)

Sono fatta per questo, posso sopportarlo (tutti)

Posso prenderla, puoi farlo

Mi sono appena innamorato

E ho appena lasciato il mio lavoro (passo alla musica)

Troverò una nuova guida

Dannazione, mi gestiscono così maledettamente

Al lavoro entro le nove

Poi passate le cinque

E mi fanno innervosire

Ecco perché non riesco a dormire la notte (sai che puoi farcela)

Sto cercando motivazione (tu mi motivi)

Sto cercando una nuova fondazione, sì (grazie)

E sono su quella nuova vibrazione (continua a pronunciare il mio nome)

Sto costruendo le mie fondamenta, sì

Non mi spezzerai l’anima

Non mi spezzerai l’anima

Non mi spezzerai l’anima (vai con il flusso)

Non mi spezzerai l’anima (sai che puoi farcela)

Lo sto dicendo a tutti, na, na

Tutti

Tutti

Tutti (sono fatto per questo)

Sto per esplodere, togli questo carico

Piegalo, aprilo, non lo farai andare?

Sto per esplodere, togli questo carico

Piegalo, aprilo, non lo farai andare?

Piegalo, aprilo, piegalo, aprilo, piegalo, piegalo

Piegalo, aprilo, piegalo, aprilo, piegalo, piegalo

Yaka-yaka, yaka-yaka, yaka-yaka, yaka-yaka

Yaka-yaka, yaka-yaka, yaka-yaka, yaka-yaka

Mi sciolgo i capelli perché ho perso la testa

Bey è tornata e io dormo molto bene la notte

Le regine davanti e i Dom dietro

Non ci sono colpi di scena, ma l’intera cricca è scattata

Ci sono un sacco di persone in casa

Sto provando a fumare con lo yak in bocca

E torniamo fuori

Hai detto che sei fuori, ma non sei così fuori

La felpa con cappuccio in tutto il mondo con la maschera all’esterno

Nel caso ti fossi dimenticato come agiamo fuori

(Mettersi in posa)

Ama il tuo odiatore, corteggia (Vogue)

Regina Madre Madonna, ti amo

(Mettersi in posa, moda)

(Sai che puoi farlo)

Rosetta Tharpe, Santigold (Vogue)

Bessie Smith, Nina Simone (Vogue)

Betty Davis, Solange Knowles

Badu, Lizzo, Kelly Rowl’ (sai che puoi farcela)

Lauryn Hill, Roberta Flack

Toni, Janet, Tierra Whack (lascia che il tuo corpo si muova al ritmo della musica)

Missy, Diana, Grace Jones

Aretha, Anita, Grace Jones (Ehi, ehi, ehi)

Helen Folasade Adu, Jilly di Philly, ti amo, boo (dai, vogue)

Non limitarti a stare lì, entra in esso (lascia che il tuo corpo vada con il flusso)

Mettiti in posa, non c’è niente da fare (sai che puoi farcela)

Vogue (Fallo, fallo, fallo)

Ah (Ah-ah-ah, la-la-la, la-la-la-la-la-la)

Madre della casa, ah (Ah-ah-ah, la-la-la)

Michelle, Chlöe, Halle, Aaliyah (La-la-la-la-la-la, madre di casa)

Alicia, Whitney, Riri, Nicki (Ah-ah-ah, la-la-la, la-la-la-la-la-la, House of Xtravaganza)

Casa di Revlon, Casa di LaBeija (La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la)

Casa dell’Amazzonia, la Casa dell’Aviance (La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la)

La Casa di Balmain (Vai con il flusso), la Casa di Ninja (La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la, sai che puoi farcela)

La casata di Lanvin, la casata di Telfar

Casa di Ladosha, Casa di Mugler (Vai con il flusso, tu)

La casa di Balenciaga, la casa di Mizrahi-i-i-i-i (Vai con il flusso)

Hehehehe (sai che puoi farcela)

Sì, sì (La-la-la-la-la)

(La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la, oh, ooh, oh, sì, sai che puoi farcela)

Vogue

Andiamo in tondo

Vouge

Andiamo in tondo

Vouge

Andiamo su e giù

Vouge

Su e giù, alla ricerca dell’amore (Amore, amore, amore, amore)

(Vogue) Non mi spezzerai l’anima

Non mi spezzerai l’anima (passa alla musica)

E lo sto dicendo a tutti (Vogue)

Tutti

Tutti (Vogue)

Tutti (vai con il flusso)

Sì, sì (Ooh, devi)

Sì, sì (lascia che il tuo corpo si muova al ritmo della musica)

Ho motivazione (Ooh, devi)

Ho trovato per me una nuova base, sì (lascia che il tuo corpo segua il flusso)

Sto prendendo la mia nuova salvezza (Ooh, devi)

E costruirò le mie fondamenta, sì (Vogue, tu sai che puoi farcela)

Segui il flusso, tu (Vogue, vogue)

Segui il flusso, sai che puoi farlo (Vogue, vogue)

Segui il flusso, sai che puoi farlo (Vogue, vogue)