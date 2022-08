Madonna si trova a Noto, in Sicilia, insieme ai figli, per festeggiare il suo compleanno, in data 16 agosto 2022. La cantante soffierà su 64 candeline, con amici e le persone più care.

Non ci sono informazioni o luoghi ufficiali dove risiederà ma i festeggiamenti sono già iniziati e la cantante è atterrata in Sicilia. La popstar sarebbe pronta ad una grande festa e nell’attesa si troverebbe in pieno centro storico della città (qualcuno parla di Palazzo Castelluccio). Riservatezza e privacy massima da parte degli invitati, accolti dalla popstar per una cena e un party all’aperto, sotto le stelle. Elevata sicurezza per i festeggiamenti previsti il 16 agosto 2022, giorno della nascita dell’artista.

Qui le foto caricate dalla popstar sulle sue giornate in Italia.