Oltre 1,6 milioni di spettatori presenti sulla spiaggia di Capacabana per il concerto gratuito di Madonna a Rio De Janeiro

Madonna ringrazia i fan per il successo del concerto gratuito a Rio De Janeiro (e batte i Rolling Stones)

Voleva essere un concerto evento e così è stato. Parliamo dalla data conclusiva e gratuita del “Celebration” tour di Madonna che si è svolto sabato 4 maggio 2024 sulla spiaggia di Copacabana a Rio De Janeiro. La cantante si è esibita davanti a oltre 1.6 milioni di spettatori per un live che omaggiava e celebrava la sua lunga carriera di successi. Poco fa, in un post su Instagram, ha scritto:

“È successo davvero ………. Grazie Rio ………. Grazie @pabllovittar e @anitta …………… Le parole non possono esprimere la mia gratitudine! A tutti le persone coinvolte!! “

La popstar Madonna era in tour dall’ottobre 2023, quando ha dato il via ai concerti a Londra, poi in tutta Europa e Nord America e ha concluso i live con un concerto finale a Rio de Janeiro.

“Qui siamo nel posto più bello del mondo. Questo posto è magico” ha commentato, salendo sul palco sabato sera, prima di dare il via ai festeggiamenti e al concerto. Lo show gratuito ha attirato un vero e proprio fiume di persone, che hanno guardato sugli schermi giganti posizionati lungo la spiaggia mentre altri hanno intravisto l’azione dalle barche e dai balconi vicini con 18 torri di altoparlanti che si assicuravano che tutti potessero ascoltare i successi della cantante.

Madonna ha infranto anche un suo precedente record. Gli 1,6 milioni di spettatori hanno superato di 130.000 spettatori le presenze al Parc des Sceaux di Parigi nel 1987, sempre durante un suo live. Ha dato vita a un set che abbracciava tutta la sua lunga e invidiabile carriera ed è stata raggiunta sul palco da Diplo, Anitta, Pabllo Vittar e Bob the Drag Queen.

Prima di lei, avevano suonato anche i Rolling Stones, nel 2006, con una data del loro tour “A Bigger Bang”. In quel caso gli spettatori furono 1.5 milioni. Intoccabile e irraggiungibile il record di Rod Stewart nel 1994 con 4,2 milioni di persone. Ma in quel caso, si trattava della notte di Capodanno e non un qualsiasi sabato di maggio.