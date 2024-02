Uno dei passaggi più emozionanti ed efficaci del Celebration Tour di Madonna (che ha visto la cantante esibirsi anche a Milano, in due date, nel novembre scorso), è sicuramente legato dal brano “Live to tell”, interpretato dalla popstar mentre, sullo schermo appaiono i volti di alcune celebrità scomparse a causa dell’Aids. Tra i personaggi presenti e selezionati si possono riconoscere il fotografo di celebrità Herb Ritts, il frontman dei Queen Freddie Mercury e l’artista Keith Haring. Oltre a questi, si poteva vedere anche il volto di Luther Vandross, cantautore statunitense scomparso nel luglio 2005 e in grado di vendere oltre 40 milioni di copie nella sua lunga carriera artistica.

Durante il concerto di Madonna a Sacramento svoltosi lo scorso sabato 24 febbraio, è apparsa una fotografia del cantante Luther Vandross, suscitando una dichiarazione immediata da parte degli eredi. Un rappresentante si è rivolto a Page Six per intervenire su quanto accaduto:

“Luther Vandross è morto nel 2005 a causa delle complicazioni di un ictus subito due anni prima. Anche se apprezziamo il riconoscimento di Madonna per quelle vite perse a causa dell’AIDS, a Luther non è MAI stato diagnosticato l’AIDS o il virus HIV”

Poi ha continuato, riferendosi alla scelta di Madonna di condividere uno scatto di Vandross:

“Non siamo sicuri dove lei o il suo team di produzione abbiano ricevuto false informazioni mediche che affermavano il contrario. Siamo attualmente in contatto con il suo management per rimuovere Luther Vandross dal tributo.”

La cantante ha così rimosso il volto del collega artista dal momento tributo e ricordo per le persone scomparse per colpa dell’Aids.

Nel 2017, Patti LaBelle, 79 anni, ha detto che Luther, che era un suo caro amico, non aveva mai rivelato pubblicamente di essere gay. Raccontò ospite a “Watch What Happens Live”:

“Ne avevamo parlato. Fondamentalmente, non voleva che sua madre lo sapesse… anche se lei poteva saperlo, ma non voleva uscire allo scoperto per dirlo al mondo. Aveva un sacco di fan e mi ha detto che semplicemente non voleva sconvolgere il mondo”

Altri tempi e meno libertà, purtroppo.