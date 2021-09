Donda di Kanye West ha conquistato il primo posto della Billboard 200. Nonostante i molteplici rinvii e le lamentele del rapper sul non essere stato consultato dalla casa discografica per il rilascio del disco, il suo nuovo progetto ha conquistato la vetta della classifica americana. E con questo risultato, sono 10 -in totale- i suoi lavori che hanno la medaglia d’oro. Ora, West è uno dei sette artisti musicali con almeno 10 album in cima alla classifica nei 65 anni di storia della Billboard 200.

Chi sono i cantanti con più album al numero 1 nella classifica americana?

Ecco chi sono i cantanti che possono vantarsi di avere il maggior numero di album nella Billboard 200.

I Beatles sono al primo posto con ben 19 album in vetta, durante la loro storica carriera iniziata con Meet The Beatles nel febbraio 1964.

Dopo di loro troviamo Jay-Z con 14 dischi, seguito da Bruce Springsteen e Barbra Streisand, che hanno entrambi 11 album al primo posto. Elvis Presley ed Eminem completano la lista con 10 a testa.

Madonna, Garth Brooks, The Rolling Stones, Drake, Kenny Chesney e Taylor Swift ne hanno tutti nove, il che significa che a tutti loro manca solamente un album in cima per unirsi all’elenco dei record.

Quanto ha venduto l’album Donda in America?

L’album “Donda” ha ottenuto 309.000 unità album solamente negli Stati Uniti, nella settimana terminata giovedì 2 settembre, secondo quanto riportato da MRC Data. Ciò ha superato il miglior risultato precedente che apparteneva al disco Sour di Olivia Rodrigo, che poteva contare su ben 295.000 unità, nella classifica datata 5 giugno 2021.

Nel suo primo giorno di uscita, Donda è stato ascoltato in streaming più di 60 milioni di volte solo negli Stati Uniti. Le tracce dell’album hanno conquistato 19 dei primi 20 posti nella classifica dei brani della Top 100 globale di Apple Music.

Il record di Kanye West verrà battuta da Drake?

Se Kanye West può festeggiare questo importante risultato, in molti scommettono, come riportato da Daily Mail, che già dalla prossima settimana, Donda sarà costretto a cedere il passo. Drake ha infatti pubblicato l’attesissimo “Certified Lover Boy” e lo streaming dei primi giorni sembra già puntare a un nuovo record. E, calcolando i rapporti non buoni tra i due artisti, sarà interessante scoprire -fra sette giorni- se Drake avrà avuto la meglio nei confronti del suo rivale.