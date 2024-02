Il 10 febbraio 2024 è uscito Vultures 1, il disco in collaborazione tra Kanye West e Ty Dolla Sign. Il progetto è stato pubblicato in modo indipendente tramite il marchio YZY di West e include diverse guest non accreditate, come la figlia di West, North, Freddie Gibbs, YG, Quavo, Playboi Carti, Travis Scott, Bump J, Lil Durk, Rich the Kid e Chris Marrone. Vultures 1 ha subito numerosi ritardi e modifiche alla tracklist prima del suo rilascio finale; è stato annunciato per la prima volta negli ultimi mesi del 2023 con il titolo ¥$. Sarà seguito da Vultures 2 e Vultures 3, la cui uscita è prevista rispettivamente per l’8 marzo e il 5 aprile di quest’anno.

Vultures 1, l’album alla numero 1 in America

Rispetto a Donda e Jesus Is King, sono molto più assenti i temi religiosi. L’album è stato pubblicato sulla scia dei commenti antisemiti di West alla fine del 2022 e ha ricevuto recensioni contrastanti da parte della critica. Ha fatto il suo esordio in vetta alla Billboard 200 negli Stati Uniti, diventando l’undicesimo album alla numero uno di West e il primo di Ty Dolla Sign. Vultures 1 ha raggiunto il numero uno anche in altri dodici paesi, tra cui Australia, Belgio e Paesi Bassi.

Inoltre, tutte le tracce hanno debuttato nella classifica Bullboard Hot 100. Ecco le posizioni raggiunte:

No. 3, “Carnival”

No. 23, “Fuk Sumn”

No. 26, “Back to Me”

No. 30, “Talking,” feat. North West

No. 33, “Burn”

No. 34, “Vultures,” feat. Lil Durk & Bump J

No. 39, “Stars”

No. 52, “Do It”

No. 53, “Paid”

No. 55, “Keys to My Life”

No. 64, “Paperwork”

No. 65, “Beg Forgiveness”

No. 67, “Hoodrat”

No. 79, “Problematic”

No. 93, “Good (Don’t Die)”

No. 94, “King”

Vultures 1, curiosità sull’album e sulle canzoni

Vultures 1 è un album hip hop che comprende elementi house, R&B e trap insieme a sound di musica gospel e industriale.

Nel testo di “Keys to My Life“, Kanye West parla dei suoi sentimenti nei confronti dell’ex moglie Kim Kardashian e discute della sua relazione con la modella australiana Bianca Censori, rivelando che punta ad avere un altro figlio con lei.

Polemiche per il brano “Good (Don’t Die)“. Dopo l’uscita di Vultures 1, gli eredi di Donna Summer hanno pubblicato una storia su Instagram affermando di non aver autorizzato l’uso di “I Feel Love” per il pezzp. Hanno affermato che “ha cambiato le parole, l’ha fatto ricantare a qualcuno o ha usato l’intelligenza artificiale” ma che ciò costituiva comunque una “violazione del copyright”. A quel punto, la canzone è stata rimossa da Spotify il 14 febbraio 2024, un giorno prima di essere ritirata da Amazon Music, Apple Music e iTunes Store.

Inizialmente il disco non ha visto la luce su Spotify ma successivamente l’album è stato caricato anche lì, insieme ad Apple Music. Assente, invece, su YouTubeMusic.

Il giorno dopo la pubblicazione, Kanye West ha ripubblicato un rapporto su Instagram Stories secondo cui Vultures 1 era in cima alle classifiche digitali in ben 72 paesi, un elenco che includeva in particolare Israele dopo i commenti antisemiti e i riferimenti di West sull’album del 2022.

Il 16 febbraio 2024, Kanye West e Ty Dolla Sign sono stati annunciati come headliner di Rolling Loud California 2024; si esibiranno giovedì 14 marzo all’Hollywood Park Grounds di Inglewood.

Kanye West e Ty Dolla Sign hanno annunciato “un’esperienza audio ad alta fedeltà” per Vultures 1 in Italia. Gli eventi si svolgeranno a Milano e Bologna rispettivamente il 22 e 24 febbraio.