Kanye West – Ye- a Bologna per il Vultures Listening Experience (e no, non è un concerto): la scaletta delle canzoni

Seconda e ultima tappa italiana di Kanye West con il suo Vultures Listening Experience, stasera 24 febbraio 2023, a Casalecchio di Reno (Bologna). Sul palco, insieme al rapper, anche il collega Ty Dolla $ign con cui ha inciso il disco “Vultures 1“, arrivato al primo posto della classifica americana. L’album è stato pubblicato in modo indipendente tramite il marchio YZY di West e include diverse guest non accreditate, come la figlia di West, North, Freddie Gibbs, YG, Quavo, Playboi Carti, Travis Scott, Bump J, Lil Durk, Rich the Kid e Chris Marrone. Vultures 1 ha subito numerosi ritardi e modifiche alla tracklist prima del suo rilascio finale; è stato annunciato per la prima volta negli ultimi mesi del 2023 con il titolo ¥$. Sarà seguito da Vultures 2 e Vultures 3, la cui uscita è prevista rispettivamente per l’8 marzo e il 5 aprile di quest’anno. Sul palco dell’Unipol Arena sono attesi diversi ospiti, come avvenuto anche al Forum di Assago a Milano (presenti Plaboy Carti, Bump J e Freddie Gibbs).

Come anticipato, non è un concerto ma una serata dove ascoltare – ovviamente con un sound curatissimo nei minimi dettagli – le canzoni presenti nel disco. Sul palco Kanye West, spesso accompagnato, impegnato a scatenarsi e animare la serata. Ma nessuno canta.

Kanye West a Bologna, la scaletta del concerto 2024

Ecco la scaletta del listening party di Kanye West a Bologna:

Stars

Keys To My Life

Paid

Talking

Everybody

Back To Me (Con Freddie Gibbs) (Also With Quavo)

Hoodrat

Do It

Paperwork (Con Quavo)

Burn

Fuk Sumn (Con Playboi Carti)

Carnival (Con Rich The Kid E Playboi Carti)

Vultures (Con Bump J)

Beg Forgiveness

Good (Don’T Die)

Problematic

King

Dj Set

CARNIVAL

Can’t Tell Me Nothing

Runaway

Father Stretch My Hands Pt. 1

Off The Grid

Stronger

All Of The Lights

Carnival

