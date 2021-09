Certified Lover Boy è il titolo del nuovo album di Drake, uscito oggi, 3 settembre 2021. Il cantante ha annunciato l’arrivo del disco sui social media, dopo mesi di attesa. Inizialmente, infatti, avrebbe dovuto pubblicare il suo sesto disco in studio a gennaio, ma è stato ritardato mentre si riprendeva da un intervento chirurgico a una gamba.

Dopo aver assicurato che l’album era imminente, Drake, nei giorni scorsi, aveva svelato la copertina dell’album che presenta 12 emoji di donne incinte. L’idea e la realizzazione della cover è stata affidata a Damien Hirst, uno dei nomi più famosi del movimento Young British Artists della fine degli anni ’80 e ’90.

Enfant terrible del mondo dell’arte, Hirst si è fatto un nome utilizzando oggetti semplici o di uso quotidiano con effetti sconvolgenti e provocatori, mettendo in discussione la natura stessa dell’arte. I suoi pezzi distintivi includono un teschio umano tempestato di diamanti e animali morti immersi nella formaldeide.

La sua opera “The Golden Calf” – un vitello morto in un serbatoio di formaldeide – è stata venduta per 13,4 milioni di dollari nel 2008.

La copertina, però, non ha convinto tutti i fan dell’artista, poco stupiti dalle emoji riprodotte sul disco.

Il nuovo disco di Drake comprende 21 tracce. Diverse le collaborazioni presenti, con artisti come 21 Savage, Future, Lil Baby, Jay-Z e Travis Scott.

Le 21 canzoni di Certified Lover Boy includono brani intitolati Champagne Poetry, No Friends In The Industry e 7AM On Bridle Path – che sembra alimentare il famoso astio tra Drake e Kanye, che ha pubblicato il suo decimo album Donda una settimana fa.

L’ultimo progetto discografico di Drake è Scorpion del 2018, che ha vinto ben 4 Grammy Awards. A marzo 2021 ha pubblicato Scary Hours 2, un EP con tre canzoni all’interno.

Tutti e cinque i precedenti album di Drake hanno conquistato la vetta delle classifiche negli Stati Uniti.

Tra i brani presenti, ha incuriosito “7AM On Bridle Path“, presunto attacco a Kanye West, con cui Drake non avrebbe buoni rapporti da tempo. Questo il passaggio sospetto:

‘Told you I’m aimin’ straight for the head. Now they “Amen” and “Please” I can give a f**k about who designing your sneakers and tees. Had somebody put you on a guilt and you play with my seed.

‘Trust me, there’s some s**t you really gotta come see to believe. That’s why your people not believers, they all leavin’ ya’. That’s why you buyin’ into the hype that the press feedin’ ya’. You know the fourth level of jealousy is called “Media.”

‘Isn’t that an ironic revelation? Get that address to your driver, make it your destination ‘Stead of just a post out of desperation.’