Tutto pronto per l’atteso concerto di Kanye West al Forum di Assago a Milano stasera, 22 febbraio 2024. Insieme a lui, sul palco, Ty Dolla Sign, per un live che promette di regalare (acquistando il biglietto) un’esperienza unica di ascolto del disco “Vultures 1”, pubblicato il 10 febbraio 2024. Il progetto è stato rilasciato in modo indipendente tramite il marchio YZY di West nell’album sono presenti numerose guest non accreditate, come la figlia di West, North, Freddie Gibbs, YG, Quavo, Playboi Carti, Travis Scott, Bump J, Lil Durk, Rich the Kid e Chris Marrone.

Vultures 1 ha subito numerosi ritardi e modifiche alla tracklist prima del suo rilascio finale; è stato annunciato per la prima volta negli ultimi mesi del 2023 con il titolo ¥$. Sarà seguito da Vultures 2 e Vultures 3, la cui uscita è prevista rispettivamente per l’8 marzo e il 5 aprile di quest’anno.

Kanye West e Ty Dolla Sign, Milano, Forum di Assago, la scaletta del concerto

Essendo una prima data esclusiva (a cui seguirà una seconda tappa il 24 febbraio all’Unipol Arena a Bologna), non è stata ufficializzata una vera e propria scaletta ma sicuramente saranno presenti tutti i pezzi inclusi nel disco in collaborazione “Vultures 1”.

Ecco i brani incisi per il disco e che potremo ascoltare stasera, per la prima volta dal vivo, sul palco del Forum di Assago a Milano.

Stars

Keys to My Life

Paid

Talking

Back to Me

Do It

Paperwork

Burn

Fuk Sumn

Vultures

Carnival

Beg Forgiveness

Good (Don’t Die)

Problematic

King

Biglietti Kanye West e Ty Dolla Sign, Milano, Forum di Assago

Sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietti per il live di questa sera, 22 febbraio 2023, al Forum di Assago. Si parte da 138 euro per il Settore Numerato 4 fino ai 207 euro per il Settore Numerato 1. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Forum di Assago a Milano, come arrivare

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.