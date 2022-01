Francesca Michielin ha annunciato ufficialmente il suo primo libro, un romanzo, intitolato “Il cuore è un organo” disponibile a partire dal 15 marzo 2022. Inoltre, un’ottima notizia anche per i fan della cantante che attendevano un suo pezzo inedito. Dalla scrittura del libro è nata anche una canzone, intitolata “Ottanio”.

Ecco, a seguire, le parole della cantante, via Instagram:

Finalmente posso dirvelo: ho scritto il mio primo libro, è un romanzo, una storia, un mondo, e si chiama “Il cuore è un organo”. Il titolo ha un significato pieno di sfaccettature e piani di lettura differenti, che non vedo l’ora scopriate. Uscirà il 15 marzo per @librimondadori e da OGGI è disponibile in preorder! Ma non è l’unica cosa che ho scritto, perché tra le pagine del libro è nata anche “ottanio” 💙, una canzone per immergervi nelle atmosfere dei protagonisti. Solo chi ordinerà il libro potrà ascoltarla in esclusiva ✨

