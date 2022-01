Emma sarà in gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano “Ogni volta è così”. La cantante è stata annunciata da Amadeus nella rosa dei cantanti scelti per salire sul palco dell’Ariston dal 1 al 5 febbraio prossimo. E nelle scorse ore, la notizia condivisa dalla concorrente che ha svelato chi dirigerà l’orchestra per lei, durante le sue esibizioni: Francesca Michielin. Ecco le parole di Emma via Instagram:

OGNI VOLTA È COSÌ.

Canta EMMA

Dirige l’orchestra FRANCESCA MICHIELIN.

Quando @francesca_michielin mi ha detto che le sarebbe piaciuto dirigere l’orchestra per me a Sanremo non ho avuto nessuna esitazione, ho detto sì. Condividere quel palco con un’altra artista che si mette in gioco in maniera “diversa” è stimolante e ricalca perfettamente il mio modo di vivere l’arte a 360 gradi in tutte le sue forme. Sono felice e onorata di averla al mio fianco in questa avventura! Un modo per festeggiare i suoi 10 anni di carriera e per dimostrare ancora quanto siamo coraggiose e quanto amiamo la musica❤️

#ognivoltaècosi

Francesca Michielin torna così al Festival di Sanremo 2022 dopo la partecipazione nella scorsa edizione accanto a Fedez con il brano inedito “Chiamami per nome“. I due hanno ottenuto un ottimo riscontro, arrivando al secondo posto della classifica finale, battuti dai Maneskin con il pezzo “Zitti e buoni”. Terzo gradino per Ermal Meta con “Un milione di cose da dirti”.

Emma, invece, fa il suo comeback sul palco del Teatro Ariston dopo aver presenziato per altre due volte, in passato. L’esordio a Sanremo è avvenuto nel 2011, insieme ai Modà, con la canzone “Arriverà”. Si piazzarono al secondo posto mentre l’anno seguente, nel 2022, è tornata come solista con “Non è l’inferno”. Il brano, quella volta, trionfò al primo posto.

Per Emma e Francesca Michielin, il 2022 segna il decennale per entrambe. Per la Marrone è il ritorno dopo la vittoria nel 2012 mentre la Michielin ha festeggiato, pochi giorni fa, i dieci anni dal suo trionfo a X Factor.