Francesca Michielin laurea: cosa ha studiato la cantante

Esattamente tre anni fa Francesca Michielin ha terminato il suo percorso di studi, laureandosi. Sebbene fosse già impegnatissima con il suo lavoro, è riuscita comunque ha conseguire questo importante riconoscimento e all’epoca ha condiviso i momenti più salienti della giornata sui social.

La giovane cantante è diventata famosa nel 2011 quando ha vinto la quinta edizione di X Factor, talent show che le ha aperto le porte del successo. Da quel momento, infatti, la sua carriera è stata in ascesa e ha vinto ben 4 Music Awards, arrivando anche seconda a ben due Festival di Sanremo, quello del 2016 e quello del 2021. In cosa è laureata la Michielin?

In cosa è laureata Francesca Michielin

Francesca Michielin ha deciso di conseguire la laurea nonostante fosse già all’apice del suo successo, tre anni fa si è laureata in canto jazz al Conservatorio Agostino Steffanni di Castelfranco Veneto e ha condiviso le immagini di quella giornata sui social, ricevendo gli auguri da tanti colleghi famosi come lei.

La laurea per Francesca Michielin è arrivata dopo un lungo percorso di studi, nonostante sia sempre molto impegnata, non ha voluto rinunciare a concludere questo percorso per lei tanto importante. La vincitrice di X Factor ha ricevuto il massimo dei voti e quel giorno – a giudicare dai vari momenti condivisi sui social – era davvero felicissima. Circondata dai suoi familiari, dai nonni e dai genitori, la cantante ha discusso una tesi dal titolo: “Autoritratto in tre colori”, un’analisi sul compositore e musicista Charles Mingu, con attenzione non solo al suo percorso musicale ma anche all’aspetto psicologico. Un lavoro molto interessante, con il quale la Michielin ha ricevuto, appunto, 110 e lode.

La laurea è arrivata dopo un impegno molto importante per la giovane cantante, che aveva debuttato al Festival di Sanremo come direttrice d’orchestra per l’amica Emma Marrone. Le immagini dei festeggiamenti della Michielin hanno ricevuto gli auguri di tanti cantanti, tra cui Elisa, Elodie, Annalisa e Arisa. A dimostrazione di come Francesca sia molto apprezzata e stimata dai suoi amici colleghi.

Intanto la cantante si sta preparando a festeggiare i suoi 30 anni, compiuti lo scorso febbraio, con un meraviglioso spettacolo all’Arena di Verona, uno show cui saranno presenti tanti ospiti. La giovane cantante ha deciso di celebrare un traguardo tanto importante con ciò che più ama fare, cantare. “Michielin30 – tutto in una notte“, un live speciale che andrà in scena il prossimo 4 ottobre, per l’occasione la Michielin avrà al suo fianco tantissimi amici e colleghi, dai Coma Cose a Tommaso Paradiso, ma anche Carmen Consoli, Fedez, Emma, Fiorella Mannoia, Gaia, Max Gazzè, Levante, Dardust e molti altri.

Sarà un evento davvero memorabile, un’occasione di vedere tanti artisti esibirsi assieme, una feste originale, dove gli invitati sono praticamente tutti cantanti.