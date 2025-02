“Grazie di cuore a tutti e a tutte, buon Festival!“. Queste le parole pronunciate da Francesca Michielin commossa dopo la sua esibizione nella seconda serata del Festival di Sanremo 2025.

Per la cantante sicuramente un momento intenso legato all’intensità del brano – definito una “revenge song” in stile Taylor Swift – e per la tensione dovuta all’infortunio avuto nei giorni scorsi.

Dopo l’abbraccio con il conduttore è uscita di scena, salutando e ringraziando il pubblico.

“Fango in Paradiso” di Francesca Michielin è una canzone che racconta la fine di una relazione con un misto di rassegnazione, dolore e accettazione. Il testo esprime la difficoltà di superare un amore finito, tra lacrime, delusioni e ricordi che ancora pesano.

La protagonista si trova in una fase di riflessione dopo la rottura, chiedendosi se rifarebbe tutto da capo: “Non so se vorrei rifarlo da capo”. C’è un senso di disillusione, come se sperasse in un tradimento da parte dell’altra persona per avere una scusa per chiudere definitivamente: “Quasi speravo tu mi avessi tradito, ti avrei scritto tutto in un messaggio”.

La sofferenza è palpabile, evocata con immagini concrete: piangere fuori da uno stadio, programmare un addio in macchina, i vetri rotti che sono solo plastica. Quest’ultima immagine suggerisce che le ferite emotive non sono percepite con la stessa intensità da entrambi: “Per i tuoi stupidi occhi, se non piangi mai”.

Il ritornello esprime il senso di inutilità e inevitabilità del dolore: “Ci vorrebbe un’altra vita”, come se solo in un altro contesto le cose potessero andare diversamente. L’amore viene visto come qualcosa di sprecato, qualcosa che non ha più senso investire.

Il verso “Non c’è più il soffitto, chissà con chi farai un figlio, se poi cambierai indirizzo, se c’è fango in Paradiso” è tra i più forti: suggerisce la fine definitiva della relazione, il distacco totale, il non sapere più nulla dell’altro. Il “fango in Paradiso” può rappresentare la contaminazione di un amore che un tempo era puro e perfetto, ora rovinato da incomprensioni e sofferenza.

Nel complesso, il brano racconta la presa di coscienza di una separazione che non può essere evitata, con una malinconia che oscilla tra il rimpianto e il tentativo di accettazione.