Amadeus ha svelato i titoli delle 25 cover interpretate dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022. Oltre alla possibilità di scegliere tra brani anni ’60,’70,’80 e ’90, in questa edizione sarà possibile interpretare anche pezzi in lingua straniera. Non più solo canzoni in italiano (lasciata come punto chiave del regolamento) ma anche in lingue inglese, ad esempio. Ed ecco la decisione di alcuni artisti di cimentarsi con What a feeling (da parte di Elisa), hit del film “Flashdance” o Live and let Die da parte de Le Vibrazioni. Ma quello che il web ha maggiormente apprezzato è stato sicuramente l’annuncio di Emma Marrone che canterà “Baby one more time” con Francesca Michielin.

Le due cantanti collaboreranno insieme nella cover della prima hit di Britney Spears che l’ha resa famosa e amatissima in tutto il mondo. In Italia, il pezzo è stato rilasciato a ottobre 1998. Il testo è stato scritto da Max Martin e prodotto da Martin stesso insieme a Denniz Pop e Rami, parla del dolore legato alla decisione di finire una storia d’amore e di come lei vorrebbe ritornare insieme a lui, augurandosi che la “colpisca un’altra volta” (hit me baby one more time). Ha raggiunto la numero 1 in numerosissimi Paesi, dall’Italia agli Stati Uniti, diventando un vero e proprio successo assoluto, un boom di dimensione mondiale, con decine e decine di dischi di platino e d’oro.

Alla notizia del duetto di Baby One More Time da parte di Emma Marrone e Francesca Michielin a Sanremo 2022, Twitter è esploso di commenti ed entusiasmo, anche grazie ad una grafica efficace che vede che le due artiste letteralmente coinvolte nel progetto originale, alle spalle di Britney Spears.

E già solo questo è da applaudire.

Curiosità finale. Nel 2002, Britney Spears fu ospite del Festival di Sanremo e, in quell’occasione, presentò il suo nuovo singolo, la ballad “I’m not a girl, not yet a woman”. Esattamente vent’anni fa…