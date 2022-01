Era il 5 gennaio 2012 quando Francesca Michielin trionfò alla quinta edizione di X Factor. In squadra con Simona Ventura, ebbe la meglio su Antonella (del team di Arisa) e sui Moderni, gruppo capitanato da Elio. Ai tempi, prima della rivoluzione dell’edizione 2021, il format aveva la suddivisione in Under Donna, Over, Under Uomini e Gruppi. Ospiti della finalissima furono Laura Pausini, Irene Grandi, Fiorella Mannoia, Emeli Sandé e Asia Argento. Simona Ventura fu il primo giudice donna a vincere l’edizione italiana del talent show.

Da allora la carriera di Francesca Michielin ha visto la pubblicazione di quattro dischi. Nel 2012 uscì Riflessi di me, poi tre anni dopo -nel 2015- fu la volta di “Di20“, anticipato da “L’amore esiste” e Battito di ciglia. Partecipò al Festival di Sanremo nel 2016 con “Nessun grado di separazione”. Si classificò al secondo posto, dietro gli Stadio con “Un giorno mi dirai”. E partecipò lei all’Eurovision Song Contest a rappresentare l’Italia, arrivando 16esima.

Nel 2018 uscì poi “2640” che fu preceduto dai singoli “Vulcano” e “Io non abito al mare”. Successivamente, furono estratti anche i brani “Bolivia”, “Tropicale” e “Femme”.

Ultimo progetto rilasciato nel 2020, “Feat (stato di natura)“, quarto disco in studio con 11 tracce e -appunto- 11 collaborazioni con artisti diversi, dai Maneskin ai Coma_Cose.

A distanza di dieci anni dalla sua vittoria, Francesca Michielin ha condiviso un ricordo sul decennale, celebrando questa carriera ricca di successi (che l’ha vista tornare all’Ariston nel 2021 in coppia con Fedez in “Chiamami per nome”, arrivata seconda).

Ecco le parole della cantante via social: