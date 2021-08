Dal 6 agosto 2021 potremo ascoltare una nuova versione di “I wanna be your slave“, il brano dei Maneskin che avrà il featuring di Iggy Pop. Nei giorni scorsi, la band aveva pubblicato un breve video di saluto, al termine di una conversazione, con il cantante, creando un alto hype tra i fan della band italiana dei record. Una collaborazione? Un nuovo pezzo all’orizzonte? Un progetto futuro siglato? Alla fine, proprio in questi minuti, ecco la soluzione dell’enigma: il nuovo singolo avrà una rivisitazione con la voce di Iggy Pop.

La band esprime comprensibile entusiasmo:

«È stato un onore lavorare con Iggy Pop. Sentirlo cantare “I wanna be your slave“, sapere che gli piace la nostra musica e vedere un artista del suo calibro così disponibile nei nostri confronti è stato emozionante. Siamo cresciuti ascoltando le sue canzoni ed è anche merito suo se abbiamo deciso di formare una band. È stato bellissimo avere avuto la possibilità di conoscerlo e fare musica insieme”

Ebbene sì, i Maneskin hanno collaborato con uno dei più trasgressivi e iconici personaggi della storia della musica contemporanea, che con la band The Stooges è entrato nella gloriosa Rock’n Roll Hall Of Fame e che di recente ha ricevuto un Grammy Award per la sua carriera. Nella sua decennale discografia troviamo ha lavorato con David Bowie e con altre pietre miliari della musica dei più diversi generi, dai Simple Minds ai Green Day, da Alice Cooper ai New Order, Ryuichi Sakamoto e Queens of the Stone Age.

Inoltre, per gli appassionati, contemporaneamente alla release digitale, uscirà anche un vinile 45 giri in edizione limitata contenente “I wanna be your slave” with Iggy Pop (lato A) e la traccia originale (lato B).

Un altro tassello, una medaglia si appunta nel gruppo esploso a X Factor che sta collezionando importanti riconoscimenti. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2021, la band è volata a Rotterman dove ha trionfato anche all’Eurovision Song Contest. E da lì, un vero e proprio tsunami di affetto da travolto i Maneskin con certificazioni continue e addirittura un billboard a Times Square.

I Maneskin sono tra i 13 artisti più ascoltati al mondo su Spotify con più di 51 milioni di ascoltatori mensili e oltre 2 miliardi e mezzo di streaming totali su tutte le piattaforme digitali.

Numeri che aumenteranno sempre più nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi. Vi terremo aggiornati con la nuova versione di “I wanna be your slave” feat. Iggy Pop non appena disponibile, qui su Soundsblog.it