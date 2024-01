Geolier è un rapper nato a Napoli il 23 marzo 2000. Il suo debutto nel mondo della musica avviene quando ha appena 18 anni con il singolo P Secondigliano, pubblicato nel 2018. Nella sua carriera ha pubblicato, ad oggi, due dischi, Emanuele uscito nel 2018 e Il coraggio dei bambini, condiviso nel 2023 che ha visto anche riedizione (l’Atto II) con l’aggiunta di altre 6 tracce.

Biografia

Geolier è nato il 23 marzo 2000 a Napoli. Ha vissuto nel quartiere di Secondigliano che ha dato ispirazione per l’uscita del suo primo singolo P Secondigliano, condiviso quando era appena maggiorenne. Si è avvicinato al mondo della musica attraverso una serie di freestyle con il nome di Emanuele. Tra le ispirazioni legate alla sua musica ha fatto i nomi di Co’Sang, Club Dogo, Michael Jackson, Rocco Hunt e Nas.

Sono poi usciti anche altri brani Mercedes, Queen e Mexico. Nel 2018 ha condiviso il suo primo album, Emanuele. Numerose le collaborazione all’interno del disco. Tra queste citiamo quelle con Luchè, Emis Killa, Guè, Lele Blade e MV Killa. Da subito ottiene attenzioni e l’esordio gli fa ottenere il disco d’oro con 50.000 copie vendute. A promuovere il progetto Como te, Narcos e Yacht.

Discografia e canzoni di Geolier

Geolier ha pubblicato due dischi, Emanuele (2018) e Il coraggio dei bambini (2023). Il primo è arrivato al secondo posto della classifica Fimi mentre il primo ha conquistato immediatamente la vetta della chart. Ad oggi, due dischi di platino per il primo progetto, ben 8 per “Il coraggio dei bambini” e la sua riedizione.

Tra i brani di maggior successo citiamo P Secondigliano, Como te, Narcos, Yatch (feat. Luchè), Fuego, M’manc, Chiagne, Money, Come vuoi, X Caso (come featuring per Sfera Ebbasta).

Vita e curiosità

Geolier, Fidanzata

Geolier è fidanzato con Valeria, anche nota sul web con il nome d’arte Vd’ a con 290.000 followers.

Social

Ecco gli account ufficiali di Geolier:

Instagram: Clicca qui.

TikTok: Clicca qua.

Aneddoti e curiosità

Geolier ha confessato che Secondigliano è il suo quartiere del cuore ma probabilmente adesso vive a Napoli e si è spostato di zona. Grazie alle sue origini, però, ha saputo riversare nella musica la sua identità e la sua storia.

Cosa significa il nome di Geolier?

Il nome Geolier, in francese significa secondino, la guardia carceraria. I Secondini però sono anche gli abitanti di Secondigliano, da qui la scelta di questo nome d’arte.

Come è diventato famoso Geolier?

Geolies ha ottenuto i primi successi con il brano P Secondigliano e con l’album di debutto “Emanuele” uscito nel 2018.

Geolier e Guè

Un anno prima di collaborare con Gué si è messo in coda per il firmacopie in mezzo a centinaia di fan

Riconoscimenti e partecipazioni

Grazie al suo primo album “Emanuele” ha conquistato due dischi di platino, con “Il coraggio dei bambini”, invece, si è arrivati a 8 dischi di platino.

Tra i singoli, ha pubblicato P Secondigliano (con Nicola Siciliano), 1 diso d’oro

Como te con Emis Killa, 1 disco d’oro

Narcos, 1 disco di platino

Fuego (con Neves17 e Lele Blade), 1 disco d’oro

M’Manc (con Shablo e Sfera Ebbasta), 5 dischi di platino

Chiagne (feat. Lazza e Takagi & Ketra), 3 dischi di platino

Come vuoi, 4 dischi di platino

Concerti e tour

Nel 2023, c’è stato il Summer Tour “Il coraggio dei bambini” di Geolier, da giugno a settembre.

Ancora prima di salire sul palco dell’Ariston, l’artista mette a segno un altro gol per il 2024 e annuncia l’apertura della terza data allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, venerdì 21 giugno 2024. Dopo il sold out dei primi due live, il 22 – tutto esaurito in meno di 48 ore – e il 23 giugno, GEOLIER sarà il primo artista in assoluto, internazionali inclusi, a esibirsi per ben tre concerti nel monumentale stadio della città partenopea.

15 Giugno – Messina – Stadio Franco Scoglio

21 Giugno – Napoli – Stadio Diego Armando Maradona – Nuova Data

22 Giugno – Napoli – Stadio Diego Armando Maradona – Sold Out

23 Giugno – Napoli – Stadio Diego Armando Maradona – Sold Out

28 Giugno – Roma – Rock In Roma – Ippodromo Capannelle

29 Giugno – Servigliano (Fm) – Nosound Fest – Nuova Data

5 Luglio – Lucca – Lucca Summer Festival – Nuova Data

6 Luglio – Milano – Fiera Milano Live – Rho

12 Luglio – Stupinigi (To) – Sonic Park – Nuova Data

12 Agosto – Gallipoli (Le) – Oversound Music Festival – Parco Gondar – Nuova Data

16 Agosto – Olbia (Ss) – Red Valley – Nuova Data

Risorse e link utili

Tutte le notizie su Geolier cliccando qui.