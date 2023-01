X Caso è una canzone presente nel nuovo disco di Geolier, Il coraggio dei bambini, disponibile da venerdì 6 gennaio 2023. La canzone vede il featuring di Sfera Ebbasta. “Il Coraggio dei Bambini” non è solo il titolo del secondo progetto discografico di Geolier – già disponibile in pre-order, pre-save e pre-add, ma è anche il modo in cui ha vissuto quello che la vita gli ha messo davanti in questi anni, affrontando tutto come solo i bambini sanno fare: sono senza filtri, hanno paura delle cose, ma ci provano sempre lo stesso a ottenerle. Per il rapper il coraggio dei bambini, la verità stampata sulle loro facce, è un’immagine universale che non ha confini: da Napoli a New York. Qui sotto potete ascoltare la canzone e leggere il testo. Attualmente il pezzo è in vetta ai brani di maggior tendenza su YouTube.

X caso, Ascolta la canzone, leggi il significato

Nella canzone, sia Geolier che Sfera Ebbasta parlano di una relazione che si è conclusa, per entrambi, nel passato. Per le loro donne hanno fatto di tutto e oggi, nonostante pensino ancora a loro, non possono promettere di più. Ma gli interrogativi su quello che sarebbe stato, continuano ad emergere (“Non so più cosa fai da sola senza me, Guardo il telefono e aspetto solo che chiami te”)

Geolier feat. Sfera Ebbasta, X caso, Testo canzone

Eramo dduje ca nn’se sapevano

Mo simmo dduje ca se sapevano

Tutte ‘sti brillante ca m’accecano

Tutte ‘sti rimpiante nun m’atterrano

Diciste ca, si era pe sempe, l’eramo decidere nuje

No nu sì annanz’a nu preveto

Pecché n’aniello nun ce lega

‘Int’ô core me se sente l’eco

Forse è na vita ca nn’credo a nisciuno

‘A quanno tu m’hê ditto cchiù ‘e na bucia

‘Int’a n’ata vita te cerco ‘o stesso

Accide ‘a stessa perzona ‘o stesso fucile

Nuje ce lamentammo ‘e nuje stesse

Po nn’putimme fá a meno ‘e nuje stesse

I’ voglio bbene cchiù a te che a me stesso

Ce cunuscettemo pe caso, tu ire bella, troppo

Faceva friddo e te dette ‘o giubbino mio Vuitton

Me diste ‘a mano e camminajemo pe dduje metre

Po ce fermajemo, ce vasajemo senza sentí ‘o gelo

Non so più cosa fai da sola senza me

Guardo il telefono e aspetto solo che chiami te

Scusami, ma non posso darti più di questo, babe

Perché ti ho dato tutto e ora non mi è rimasto niente

Io e te, tu e io, è la solita storia di sempre

Tu che fai l’incazzata per tutto il giorno

Ti chiedo: “Cos’è?”, ma mi rispondi: “Niente”

Ed è un casino a volte

Non so proprio che cosa c’hai in mente

Vengo da dove non credono all’amore

Vengo da dove non credono al “Per sempre”

Chissà se tu staresti con me (Con me)

Anche senza cash (Oh no) o suite in hotel (Oh no)

Se al mio collo non brillassero VVS (Eh-eh-eh-eh)

E tornassi in quartiere (Eh-eh-eh-eh) tra quelle sirene

Baby, non sto bene se te ne vai via (Se te ne vai via)

Dimmi se senti anche tu la nostalgia (La nostalgia)

Non mi basterà fumare per dormire (Oh no)

Se ripenso a quando eri davvero mia

Eh, eh, eh

Ce cunuscettemo pe caso, tu ire bella, troppo

Faceva friddo e te dette ‘o giubbino mio Vuitton

Me diste ‘a mano e camminajemo pe dduje metre

Po ce fermajemo, ce vasajemo senza sentí ‘o gelo

Nun saccio cchiù che faje sola senza ‘e me

Guarde ‘o telefono aspettanno ca chiamo i’ a te

Scusame si nun te saccio dá cchiù assaje

Ma aggio dato a te ogni cosa ‘a nn’tenere cchiù niente

Non so più cosa fai da sola senza me

Guardo il telefono e aspetto solo che chiami te

Scusami, ma non posso darti più di questo, babe

Perché ti ho dato tutto e ora non mi è rimasto niente