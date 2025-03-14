Testo e significato di “Ancora” di Rose Villain e Geolier: un inno alla passione che si consuma nel presente, sapendo che potrebbe lasciare cicatrici

Ancora è una canzone di Rose Villain e Geolier tratta dall’album “Radio Vega”, disponibile dal 14 marzo 2025. A seguire potete ascoltare il brano, prodotto da Sixpm, Chef P, Dbackinyahead & Tyrak, insieme a testo e significato.

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Il testo di Ancora di Rose Villain e Geolier

Leggi il testo di Ancora di Rose Villain e Geolier.

Yeah, yeah

I can kiss you, you Oh no, non è che sta finendo il mondo?

Mangio ma non ho bisogno

C’è silenzio eppure sento la musica

Mi trema la voce mentre chiamo il tuo nome

Non so come fai ma lasci senza parole

Respiro veloce, la notte si colora

Chiedi: “Cosa vuoi?”, rispondo: “Ne voglio ancora”

Però non ci rimane più tempo e sappiamo che io piangerò

L’amore fa sempre questo effetto

Sogno ma so che non dormirò Ma ne voglio ancora

Ancora, ancora

Ancora, ancora, ancora Tu me’ stude ‘o ciel quand’ chiagne

I’je allargo ‘o mare quand’ caccio ‘e lacreme

Me staje accerenn ma fallo ancora

Ancora, rumore

Si guardo d’inte a l’uocchie tuoi chiove

Si a luna, si ‘o sole

Perciò si guardo n’ciel veco a te Tu si nu’ far ‘miez nu mare agitato Ancora

Ancora, ancora

Ancora, ancora, ancora Tu me’ stude ‘o ciel quand’ chiagne

I’je allargo ‘o mare quand’ caccio ‘e lacreme

Me staje accerenn ma fallo ancora

Ancora, rumore

Si guardo d’inte a l’uocchie tuoi chiove

Si a luna, si ‘o sole

Perciò si guardo n’ciel veco a te Per te imparerò a chiedere scusa

Con te giuro non farò più l’offesa

Perché non voglio perdere un minuto, un secondo, un’ora

Non me ne starò ad occhi chiusi d’avanti all’aurora (Yeah) Tu me’ stude ‘o ciel quand’ chiagne

I’je allargo ‘o mare quand’ caccio ‘e lacreme

Me staje accerenn ma fallo ancora

Ancora, rumore

Si guardo d’inte a l’uocchie tuoi chiove

Si a luna, si ‘o sole

Perciò si guardo n’ciel veco a te

Ancora di Rose Villain e Geolier, la traduzione in italiano

Leggi la traduzione in italiano di Ancora di Rose Villain e Geolier.

Yeah, yeah

Posso baciare te, te Oh no, non è che sta finendo il mondo?

Mangio ma non ne ho bisogno

C’è silenzio eppure sento la musica

Mi trema la voce mentre chiamo il tuo nome

Non so come fai, ma mi lasci senza parole

Respiro veloce, la notte si colora

Chiedi: “Cosa vuoi?”, rispondo: “Ne voglio ancora”

Però non ci rimane più tempo e sappiamo che io piangerò

L’amore fa sempre questo effetto

Sogno, ma so che non dormirò Ma ne voglio ancora

Ancora, ancora

Ancora, ancora, ancora Tu mi spegni il cielo quando piangi

Io allargo il mare quando butto fuori le lacrime

Mi stai facendo impazzire, ma fallo ancora

Ancora, rumore

Se guardo nei tuoi occhi, piove

Sei la luna, sei il sole

Perciò, se guardo in cielo, vedo te Tu sei un faro in mezzo a un mare agitato Ancora

Ancora, ancora

Ancora, ancora, ancora Tu mi spegni il cielo quando piangi

Io allargo il mare quando butto fuori le lacrime

Mi stai facendo impazzire, ma fallo ancora

Ancora, rumore

Se guardo nei tuoi occhi, piove

Sei la luna, sei il sole

Perciò, se guardo in cielo, vedo te Per te imparerò a chiedere scusa

Con te giuro che non farò più l’offesa

Perché non voglio perdere un minuto, un secondo, un’ora

Non me ne starò ad occhi chiusi davanti all’aurora (Yeah) Tu mi spegni il cielo quando piangi

Io allargo il mare quando butto fuori le lacrime

Mi stai facendo impazzire, ma fallo ancora

Ancora, rumore

Se guardo nei tuoi occhi, piove

Sei la luna, sei il sole

Perciò, se guardo in cielo, vedo te

Il significato della canzone Ancora di Rose Villain e Geolier

La canzone “Ancora” di Rose Villain e Geolier parla di un amore intenso e travolgente, che lascia senza fiato e fa perdere il senso del tempo. Il testo esprime emozioni contrastanti: da un lato, c’è l’estasi dell’amore vissuto al massimo, dall’altro, la consapevolezza che potrebbe finire, lasciando dolore e nostalgia.

L’inizio descrive una sensazione quasi surreale: “Oh no, non è che sta finendo il mondo? Mangio ma non ho bisogno”, come se l’amore fosse così totalizzante da far perdere i bisogni essenziali. Il desiderio di vivere appieno il momento si scontra con la paura della fine: “Però non ci rimane più tempo e sappiamo che io piangerò”.

Il ritornello, con il napoletano, usa immagini potenti: “Tu me’ stude ‘o ciel quand’ chiagne” (Mi spegni il cielo quando piangi) e “I’je allargo ‘o mare quand’ caccio ‘e lacreme” (Io allargo il mare quando butto fuori le lacrime). L’amore viene paragonato alla natura che cambia: il dolore diventa tempesta, la presenza della persona amata è come il sole e la luna, elementi fondamentali che guidano l’esistenza.

Verso la fine, emerge il desiderio di cambiare per amore: “Per te imparerò a chiedere scusa, con te giuro non farò più l’offesa”. Non si vuole più perdere tempo, ogni istante con l’altro è prezioso.

In sintesi, la canzone racconta l’amore come un’esperienza che travolge e cambia, capace di rendere felici ma anche vulnerabili. È un inno alla passione che si consuma nel presente, sapendo che potrebbe lasciare cicatrici.