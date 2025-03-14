Ancora, Rose Villain feat. Geolier: testo e significato della canzone
Testo e significato di “Ancora” di Rose Villain e Geolier: un inno alla passione che si consuma nel presente, sapendo che potrebbe lasciare cicatrici
Ancora è una canzone di Rose Villain e Geolier tratta dall’album “Radio Vega”, disponibile dal 14 marzo 2025. A seguire potete ascoltare il brano, prodotto da Sixpm, Chef P, Dbackinyahead & Tyrak, insieme a testo e significato.
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Il testo di Ancora di Rose Villain e Geolier
Leggi il testo di Ancora di Rose Villain e Geolier.
Yeah, yeah
I can kiss you, you
Oh no, non è che sta finendo il mondo?
Mangio ma non ho bisogno
C’è silenzio eppure sento la musica
Mi trema la voce mentre chiamo il tuo nome
Non so come fai ma lasci senza parole
Respiro veloce, la notte si colora
Chiedi: “Cosa vuoi?”, rispondo: “Ne voglio ancora”
Però non ci rimane più tempo e sappiamo che io piangerò
L’amore fa sempre questo effetto
Sogno ma so che non dormirò
Ma ne voglio ancora
Ancora, ancora
Ancora, ancora, ancora
Tu me’ stude ‘o ciel quand’ chiagne
I’je allargo ‘o mare quand’ caccio ‘e lacreme
Me staje accerenn ma fallo ancora
Ancora, rumore
Si guardo d’inte a l’uocchie tuoi chiove
Si a luna, si ‘o sole
Perciò si guardo n’ciel veco a te
Tu si nu’ far ‘miez nu mare agitato
Ancora
Ancora, ancora
Ancora, ancora, ancora
Tu me’ stude ‘o ciel quand’ chiagne
I’je allargo ‘o mare quand’ caccio ‘e lacreme
Me staje accerenn ma fallo ancora
Ancora, rumore
Si guardo d’inte a l’uocchie tuoi chiove
Si a luna, si ‘o sole
Perciò si guardo n’ciel veco a te
Per te imparerò a chiedere scusa
Con te giuro non farò più l’offesa
Perché non voglio perdere un minuto, un secondo, un’ora
Non me ne starò ad occhi chiusi d’avanti all’aurora (Yeah)
Tu me’ stude ‘o ciel quand’ chiagne
I’je allargo ‘o mare quand’ caccio ‘e lacreme
Me staje accerenn ma fallo ancora
Ancora, rumore
Si guardo d’inte a l’uocchie tuoi chiove
Si a luna, si ‘o sole
Perciò si guardo n’ciel veco a te
Ancora di Rose Villain e Geolier, la traduzione in italiano
Leggi la traduzione in italiano di Ancora di Rose Villain e Geolier.
Yeah, yeah
Posso baciare te, te
Oh no, non è che sta finendo il mondo?
Mangio ma non ne ho bisogno
C’è silenzio eppure sento la musica
Mi trema la voce mentre chiamo il tuo nome
Non so come fai, ma mi lasci senza parole
Respiro veloce, la notte si colora
Chiedi: “Cosa vuoi?”, rispondo: “Ne voglio ancora”
Però non ci rimane più tempo e sappiamo che io piangerò
L’amore fa sempre questo effetto
Sogno, ma so che non dormirò
Ma ne voglio ancora
Ancora, ancora
Ancora, ancora, ancora
Tu mi spegni il cielo quando piangi
Io allargo il mare quando butto fuori le lacrime
Mi stai facendo impazzire, ma fallo ancora
Ancora, rumore
Se guardo nei tuoi occhi, piove
Sei la luna, sei il sole
Perciò, se guardo in cielo, vedo te
Tu sei un faro in mezzo a un mare agitato
Ancora
Ancora, ancora
Ancora, ancora, ancora
Tu mi spegni il cielo quando piangi
Io allargo il mare quando butto fuori le lacrime
Mi stai facendo impazzire, ma fallo ancora
Ancora, rumore
Se guardo nei tuoi occhi, piove
Sei la luna, sei il sole
Perciò, se guardo in cielo, vedo te
Per te imparerò a chiedere scusa
Con te giuro che non farò più l’offesa
Perché non voglio perdere un minuto, un secondo, un’ora
Non me ne starò ad occhi chiusi davanti all’aurora (Yeah)
Tu mi spegni il cielo quando piangi
Io allargo il mare quando butto fuori le lacrime
Mi stai facendo impazzire, ma fallo ancora
Ancora, rumore
Se guardo nei tuoi occhi, piove
Sei la luna, sei il sole
Perciò, se guardo in cielo, vedo te
Il significato della canzone Ancora di Rose Villain e Geolier
La canzone “Ancora” di Rose Villain e Geolier parla di un amore intenso e travolgente, che lascia senza fiato e fa perdere il senso del tempo. Il testo esprime emozioni contrastanti: da un lato, c’è l’estasi dell’amore vissuto al massimo, dall’altro, la consapevolezza che potrebbe finire, lasciando dolore e nostalgia.
L’inizio descrive una sensazione quasi surreale: “Oh no, non è che sta finendo il mondo? Mangio ma non ho bisogno”, come se l’amore fosse così totalizzante da far perdere i bisogni essenziali. Il desiderio di vivere appieno il momento si scontra con la paura della fine: “Però non ci rimane più tempo e sappiamo che io piangerò”.
Il ritornello, con il napoletano, usa immagini potenti: “Tu me’ stude ‘o ciel quand’ chiagne” (Mi spegni il cielo quando piangi) e “I’je allargo ‘o mare quand’ caccio ‘e lacreme” (Io allargo il mare quando butto fuori le lacrime). L’amore viene paragonato alla natura che cambia: il dolore diventa tempesta, la presenza della persona amata è come il sole e la luna, elementi fondamentali che guidano l’esistenza.
Verso la fine, emerge il desiderio di cambiare per amore: “Per te imparerò a chiedere scusa, con te giuro non farò più l’offesa”. Non si vuole più perdere tempo, ogni istante con l’altro è prezioso.
In sintesi, la canzone racconta l’amore come un’esperienza che travolge e cambia, capace di rendere felici ma anche vulnerabili. È un inno alla passione che si consuma nel presente, sapendo che potrebbe lasciare cicatrici.