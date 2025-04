Geolier è atteso in concerto stasera 30 marzo 2025 al Palazzo dello Sport a Roma con una nuova data del suo tour.

Con la sua nuova stagione di concerti, il rapper continua a scrivere la sua storia e quella del rap italiano. Dopo i tre sold out consecutivi allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli lo scorso giugno – un’impresa senza precedenti per qualsiasi artista, nazionale o internazionale – quest’anno, dopo il tour nei palasport, sarà il primo ad esibirsi per due volte di seguito sul palco dell’Ippodromo di Agnano il 25 e 26 luglio, per poi continuare la tournée nei festival estivi della Penisola, per finire in grande stile il 27 settembre nella suggestiva e storica Arena di Verona.

Ad oggi il cantante vanta ben 89 dischi di platino e 37 dischi d’oro. Un successo inarrestabile dietro l’altro non soltanto discografico, ma anche live, un artista da record, che oltre a collezionare un tutto esaurito dietro l’altro, è stato il primo a calcare il palco dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli per tre concerti consecutivi completamente sold out ed è già pronto ad infrangere un altro record quest’estate, quando sarà il primo in assoluto ad esibirsi per ben due volte all’Ippodromo di Agnano nella sua città. Lo scorso 19 novembre è uscito il suo primo libro “PER SEMPRE”, un racconto che lo vede ripercorrere le tappe che lo hanno portato a diventare quello che è oggi, come artista e come persona.

La scaletta delle canzoni di Geolier in concerto al Palazzo dello Sport a Roma

Forever

Money

So fly

Si stat tu

M vulev fa ruoss

Tu ed io

Moncler

Ricchezza

Episodio d’amore

Chiagne

Maradona

Smith ‘n’ wesson

Capo

2 secondi

Il male che mi fai

Vogl sul a te

Na catena

Emirates

Mai per sempre

L’ultima poesia

I p’ me tu p’ te

Napoletano

Che sole oggi

X Caso

M’manc

64 bars “campioni in Italia”

Cadillac

El pib de oro

500k

P’ Secondigliano

Nun sacc perdere

Reale

Finché nun s mor

Come vuoi

Give you my love

Il concerto inizierà alle 21. La data di sabato 29 marzo è sold out, non sono più disponibili biglietti.