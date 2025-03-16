Debutta oggi, sabato, 15 marzo dal Palazzo del Turismo di Jesolo il “GEOLIER LIVE 2025”, un tour che vedrà Geolier sui palchi dei palasport delle principali città italiane, dopo anni di record continui, in cui ha conquistato traguardi straordinari sia a livello discografico che live. Dopo i tre sold out consecutivi allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli lo scorso giugno – un’impresa senza precedenti per qualsiasi artista, nazionale o internazionale – quest’anno, dopo il tour nei palasport, sarà il primo ad esibirsi per due volte di seguito sul palco dell’Ippodromo di Agnano il 25 e 26 luglio, per poi continuare la tournée nei festival estivi della Penisola, per finire in grande stile il 27 settembre nella suggestiva e storica Arena di Verona.

1 Indice Geolier a Jesolo, anticipazioni sulla scaletta del concerto

Geolier a Jesolo, anticipazioni sulla scaletta del concerto

Ecco la scaletta del concerto di Geolier a Jesolo.

Forever

Money

So fly

Si stat tu

M vulev fa ruoss

Tu ed io

Moncler

Ricchezza

Episodio d’amore

Chiagne

Maradona

Smith ‘n’ wesson

Capo

2 secondi

Il male che mi fai

Vogl sul a te

Na catena

Emirates

Mai per sempre

L’ultima poesia

I p’ me tu p’ te

Napoletano

Che sole oggi

X Caso

M’manc

64 bars “campioni in Italia”

Cadillac

El pib de oro

500k

P’ Secondigliano

Nun sacc perdere

Reale

Finché nun s mor

Come vuoi

Give you my love

Il concerto di Geolier inizierà alle 21 ed è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 15 marzo 2025 a Jesolo