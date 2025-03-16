La scaletta di Geolier a Jesolo, concerto 15 marzo 2025: ecco l’ordine delle canzoni
La scaletta e l’ordine delle canzoni di Geolier Live 2025 partito dal Palazzo del Turismo a Jesolo sabato 15 marzo
Debutta oggi, sabato, 15 marzo dal Palazzo del Turismo di Jesolo il “GEOLIER LIVE 2025”, un tour che vedrà Geolier sui palchi dei palasport delle principali città italiane, dopo anni di record continui, in cui ha conquistato traguardi straordinari sia a livello discografico che live. Dopo i tre sold out consecutivi allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli lo scorso giugno – un’impresa senza precedenti per qualsiasi artista, nazionale o internazionale – quest’anno, dopo il tour nei palasport, sarà il primo ad esibirsi per due volte di seguito sul palco dell’Ippodromo di Agnano il 25 e 26 luglio, per poi continuare la tournée nei festival estivi della Penisola, per finire in grande stile il 27 settembre nella suggestiva e storica Arena di Verona.
Geolier a Jesolo, anticipazioni sulla scaletta del concerto
Ecco la scaletta del concerto di Geolier a Jesolo.
- Forever
- Money
- So fly
- Si stat tu
- M vulev fa ruoss
- Tu ed io
- Moncler
- Ricchezza
- Episodio d’amore
- Chiagne
- Maradona
- Smith ‘n’ wesson
- Capo
- 2 secondi
- Il male che mi fai
- Vogl sul a te
- Na catena
- Emirates
- Mai per sempre
- L’ultima poesia
- I p’ me tu p’ te
- Napoletano
- Che sole oggi
- X Caso
- M’manc
- 64 bars “campioni in Italia”
- Cadillac
- El pib de oro
- 500k
- P’ Secondigliano
- Nun sacc perdere
- Reale
- Finché nun s mor
- Come vuoi
- Give you my love
Il concerto di Geolier inizierà alle 21 ed è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 15 marzo 2025 a Jesolo