Traduzione in italiano, testo e significato di Next Summer di Damiano David: come a volte possiamo essere prigionieri di noi stessi, delle nostre paure

Dopo aver affascinato il pubblico con un’interpretazione toccante di “Felicità” di Lucio Dalla e aver poi eseguito la sua “Born With a Broken Heart”, in qualità di superospite dell’ultimo Festival di Sanremo, Damiano David ha annunciato “Next Summer”, il nuovo singolo fuori il 28 febbraio.

“NEXT SUMMER” arriva dopo l’energia dell’ultimo singolo “Born With a Broken Heart”, la teatralità di “Silverlines”, brano che ha inaugurato il progetto solista dell’artista, e “Nothing Breaks Like A Heart”, successo mondiale del 2018 di Mark Ronson ft. Miley Cyrus uscito in una speciale rivisitazione di Damiano per Spotify in occasione di San Valentino.

Ecco le parole di Damiano David nel parlare del suo nuovo pezzo che anticipa l’uscita del suo primo disco solista, in attesa del tour mondiale in partenza a settembre 2025:

“A un primo ascolto, la canzone parla di un amore giovanile, una storia d’amore estiva non corrisposta. Ma a un livello più profondo, rivela una riflessione molto più ampia. È una metafora della vita: come a volte possiamo essere prigionieri di noi stessi, delle nostre paure, delle nostre insicurezze, della nostra incapacità di cambiare. La nostra incapacità di vedere il mondo e la vita da una prospettiva diversa nei momenti cruciali e determinanti dell’esistenza.”

CLICCA QUI PER IL LYRIC VIDEO DI “NEXT SUMMER” DI DAMIANO DAVID.

Il testo di Next Summer di Damiano David

I thought that we had something good in our hands

In a minute, it just slipped away

So many things I didn’t say

Before you threw it all away

I pretend I’m okay, but I’m lost and afraid

And nobody really understands

But now I’m dancing to a band

With all the demons in my head

Call me when he breaks your heart next summer

Baby, I’ll be waiting here

Call me when you’re all fucked up, my lover

I’ll be there to lick your tears

You had to throw away our love

To find out nothing’s as good as us

So call me when he breaks your heart next summer

If you love letting go, it’s the same that I’ve heard

But I don’t know if it works for me

So if I see you on a street

I know that it was meant to be

Do you still think of me

When you’re under the sheets

Or does he give you everything? Yeah

And I can see it on your face

That you were happier with me

Call me when he breaks your heart next summer

Baby, I’ll be waiting here

Call me when you’re all fucked up, my lover

I’ll be there to lick your tears

You had to throw away our love

To find out nothing’s as good as us

So call me when he breaks your heart next summer

So everything we had last time

Every year and every day

It’s never gonna be enough

‘Cause you’re the one

So call me when he breaks your heart next summer

Baby, I’ll be waiting here

Call me when you’re all fucked up, my lover

I’ll be there to lick your tears

You had to throw away our love

—nothing’s as good as us

I really hope he breaks your heart next summer

Next Summer di Damiano David, la traduzione in italiano

Pensavo che avessimo qualcosa di bello tra le mani

In un attimo, è semplicemente svanito

Tante cose che non ho detto

Prima che tu buttassi via tutto

Fingo di stare bene, ma sono perso e impaurito

E nessuno capisce davvero

Ma ora ballo con una band

E tutti i demoni nella mia testa

Chiamami quando lui ti spezzerà il cuore la prossima estate

Baby, io sarò qui ad aspettarti

Chiamami quando sarai completamente a pezzi, amore mio

Sarò lì a leccarti le lacrime

Dovevi buttare via il nostro amore

Per scoprire che niente è bello quanto noi

Quindi chiamami quando lui ti spezzerà il cuore la prossima estate

Se per te amare significa lasciar andare, è quello che ho già sentito dire

Ma non so se per me funzioni

Quindi se ti vedo per strada

So che era destino

Pensi ancora a me

Quando sei sotto le coperte

O lui ti dà tutto quello di cui hai bisogno?

E lo vedo sulla tua faccia

Eri più felice con me

Chiamami quando lui ti spezzerà il cuore la prossima estate

Baby, io sarò qui ad aspettarti

Chiamami quando sarai completamente a pezzi, amore mio

Sarò lì a leccarti le lacrime

Dovevi buttare via il nostro amore

Per scoprire che niente è bello quanto noi

Quindi chiamami quando lui ti spezzerà il cuore la prossima estate

Tutto quello che avevamo l’ultima volta

Ogni anno e ogni giorno

Non sarà mai abbastanza

Perché tu sei l’unica

Quindi chiamami quando lui ti spezzerà il cuore la prossima estate

Baby, io sarò qui ad aspettarti

Chiamami quando sarai completamente a pezzi, amore mio

Sarò lì a leccarti le lacrime

Dovevi buttare via il nostro amore

—niente è bello quanto noi

Spero davvero che lui ti spezzi il cuore la prossima estate

Il significato della canzone Next Summer di Damiano David

Next Summer di Damiano David parla di un amore perduto e del rimpianto di chi è stato lasciato. Il protagonista pensava di avere tra le mani qualcosa di speciale, ma all’improvviso tutto è svanito. La sua ex ha scelto di buttare via la loro relazione, e ora lui si sente perso e incompreso, anche se finge di stare bene (“I pretend I’m okay, but I’m lost and afraid”).

Nonostante il dolore, lui è convinto che nessuno potrà mai amarla come lui. Per questo, aspetta il momento in cui lei si renderà conto di aver sbagliato e tornerà da lui dopo essere stata ferita dal nuovo ragazzo: “Call me when he breaks your heart next summer”. C’è un senso di rivalsa nelle sue parole, quasi una speranza che la sua ex soffra per capire quanto fosse importante il loro amore (“You had to throw away our love to find out nothing’s as good as us”).

Nel secondo verso, si chiede se lei pensi ancora a lui quando è a letto con l’altro o se il nuovo ragazzo riesca a darle tutto ciò di cui ha bisogno. Ma leggendo tra le righe, sembra quasi certo che lei sia meno felice ora di quanto lo fosse con lui: “And I can see it on your face that you were happier with me”.

Alla fine, il protagonista ripete che nessuno potrà mai amarla come lui e che aspetterà il giorno in cui lei tornerà con il cuore spezzato. La frase finale, “I really hope he breaks your heart next summer“, suona quasi come una vendetta, dimostrando che, più che augurarle il meglio, vuole vederla soffrire per farle capire cosa ha perso.