Silverlines è il nuovo singolo di Damiano David (leader dei Maneskin), prodotto dal cantautore e produttore inglese Labrinth e uscito in tutto il mondo venerdì 27 settembre 2024.

Dalle strade di Roma, dove ha iniziato il suo percorso, fino al successo internazionale che lo ha portato ad affermarsi in poco tempo come una vera e propria star nella scena musicale mondiale.

Come cantautore, frontman e inconfondibile voce dei Måneskin, Damiano ha ricevuto ovunque premi e riconoscimenti, raccogliendo consensi da pubblico e critica e venendo spesso elogiato per il carisma, la presenza scenica e la potenza vocale.

Ora il cantante è pronto ad intraprendere questo nuovo progetto solista, nato dalla necessità di esprimere una parte più personale e intima di sé. A seguire potete ascoltare la canzone, leggere testo, traduzione in italiano e significato.

Ecco il testo di “Silverlines” di Damiano David.

I feel sorrow no more

The calm after the storm

And peace belongs to me

Until my tears run dry

And clouds fall from the sky

And all my fears, they disappear

And I see silver lines

A smile, I welcome you

A darkness, I’ve long forgotten you, yeah

And peace belongs to me

Until my tears run dry

And clouds fall from the sky

And all my fears, they disappear

And I see silver lines

Looks at those light rays, no dark days anymore

Looking alive, ain’t no zombies anymore

Don’t need no battles, ain’t trying to start no war

‘Cause peace belongs to me