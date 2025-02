Era il 2021 quando i Maneskin trionfarono al Festival di Sanremo – e poi all’Eurovision Song Contest – con il brano “Zitti e buoni“. La band si è poi esibita anche fuori dai confini italiani, in Europa e arrivando ad essere noti e apprezzati anche nel complicato mercato degli Stati Uniti. Negli ultimi mesi, però, il gruppo ha iniziato a seguire strade soliste parallele, con progetti che hanno visto protagonisti – ad oggi – Victoria e Damiano David.

In una recente intervista su Cosmopolitan, la bassista del gruppo ha dichiarato:

“Sto facendo un tour e lo adoro, mi sto divertendo tantissimo. È così diverso da ciò cui sono abituata, una boccata d’aria fresca, molto stimolante”

Ha anche aggiunto che separarsi dai Maneskin, sebbene solo per un periodo, non è stato semplice perché con Damiano, Ethan e Thomas non c’era anche amicizia:

“Da sola si sente più pressione e all’inizio ero un po’ nervosa. Con la band siamo molto legati, quindi mi sono dovuta abituare anche a viaggiare da sola. Ma mi diverto molto anche così”

Parlando del successo e della fama ha aggiunto:

“Come gestisco la fama? Personalmente non mi piacciono le celebrità che vanno nei club, super sicure di sé per farsi vedere; io esco semplicemente con i miei amici a Roma, cammino per strada, non mi interessa. A volte cerco di vestirmi in modo discreto e se qualcuno dice: “Ehi sembri Victoria”, faccio finta di non crederci e lo prendo come un complimento. A volte si incontra qualcuno di scortese ma in generale mi fa piacere se la gente mi riconosce”

Il gruppo quindi NON si è sciolto ma sono in una fase parallela con progetti individuali. Sicuramente sarà così per almeno tutto il 2025 poiché Damiano David, ospite della seconda serata del Festival di Sanremo 2025, sarà impegnato nei prossimi mesi con il suo World Tour da solista, da settembre a dicembre di quest’anno.

“Artisticamente sono mosso dalle stesse cose e adesso ho più capacità di veicolare le mie emozioni” ha commentato il cantante nel parlare della sua nuova fase solista e del momento in “stand by” dei Maneskin.