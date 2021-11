Finalmente il ritorno atteso di Arisa con il nuovo album, Ero romantica. La cantante ha svelato la cover e la data d’uscita, prevista per il 26 novembre 2021. Inoltre, con un messaggio via social, ha anticipato quello che il pubblico deve aspettarsi da questo suo progetto di inediti:

E’ un album in bilico fra romanticismo e desiderio di libertà: a volte sofferto e struggente, in altri momenti sfacciato e disinibito, in una sorprendente alternanza fra malinconiche ballate d’amore e sfrenati ritmi dance anni ’90.

Un atto d’amore verso l’umanità nelle sue varie sfaccettature, un disco che trova il senso nelle eccezioni alla regola, celebra la femminilità e le sue contraddizioni, canta di autodeterminazione femminile e di schiavitù volontaria, urla l’urgenza di cambiare punto di vista per non rimanere schiacciati dall’omologazione.

Un mix tra due anime, due sfumature che hanno già avuto modo di emergere nel corso dei mesi scorsi, regalando un’inedita e interessante anteprima di quello che potremo ascoltare. Non è stata ufficializzata ancora la tracklist, sebbene diversi pezzi siano usciti, recentemente.

Arisa aveva partecipato al Festival di Sanremo 2021, in gara, con il brano “Potevi fare di più”, scritto per lei da Gigi d’Alessio. Poi, durante la sua partecipazione ad Amici 20 come insegnante di canto, aveva pubblicato un nuovo pezzo, “Ortica“. In estate è stata la volta di “Psyco“, una canzone con presenza di autotune, elettronica, con un sound nuovo per la cantante. Infine, nelle ultime settimane, mentre è in gara a Ballando con le stelle, Arisa ha rilasciato un’altra canzone -che abbraccia il ritmo di Psyco- intitolato “Altalene“.

Poi, in queste ore, la notizia dell’atteso disco al quale, lei stessa, aveva assicurato di essere impegnata nella lavorazione.

Ero romantica unisce quindi due anime diverse: ci sarà spazio per le ballad che tanto hanno fatto amare Arisa da milioni di persone ma anche sfumature diverse, inno alla libertà, al ritmo e, giustamente, con la voglia di osare e sperimentare.